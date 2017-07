Podemos también se desmarca de En Marea y sus representantes no irán al plenario

La dirección de Podemos Galicia cuestionó ayer, dos días antes del plenario de En Marea, la conversión de esta “herramienta electoral” en “una nueva organización política”. “No participamos en la construcción de En Marea como partido”, remachó.

De hecho, a través de un comunicado para ratificar que Podemos no participará como organización en la asamblea de mañana, criticó que En Marea “pretende ostentar bajo la forma de partido único la representación política y social del cambio”.

Y es que, desde la perspectiva de la directiva en Galicia de la formación morada, En Marea es “una herramienta estrictamente electoral” cuyo objetivo era “dar cabida a una mayoría social que necesitaba de un vehículo común” para “desalojar al PP”.

Ahora, a la vista de que En Marea “continuó su propia hoja de ruta” para “constituirse en partido”, Podemos dejó claro que “no diluirá” en ella sus “principios éticos”, su “proceder radicalmente democrático” para elegir sus representantes y su “compromiso con un Estado plurinacional y fraterno”.

En esa línea, defendió que, si bien “la unidad es necesaria” como “único modo de conseguir el cambio político”, no es “un fin en sí mismo” que lleve a construir un nuevo partido. Y menos, prosiguió con “líneas políticas que no siempre responden a la renovación y la radicalidad democrática que la sociedad gallega reclama”.



Rendición de cuentas

En cuanto a la rendición de cuentas de los diputados ante la asamblea de En Marea, Podemos recordó que solo están obligados a hacerla ante los inscritos en la formación morada y los votantes de la fuerza rupturista.

“No tenemos ninguna obligación con En Marea -Partido, como no la tenemos con ninguna de las otras formaciones con las que participamos en dicho espacio”, concluye el comunicado.

Este pronunciamiento llega poco después de que cuatro de los cinco con escaño en el Congreso (Yolanda Díaz, de IU; Ángela Rodríguez y Antón Gómez-Reino, de Podemos; y Miguel Anxo Fernán Vello, de Anova) avanzasen que no irán a rendir cuentas de su trabajo parlamentario.

Mientras, la carta financiera redactada por la coordinadora para debatir en el plenario de ayer es uno de los aspectos al que más enmiendas se presentaron por parte de los inscritos.

La propuesta recibió numerosas críticas por contemplar la cláusula de “lucro cesante” y que anula el compromiso electoral de fijar un techo de tres salarios mínimos para quienes ganaban más antes de llegar a la política, según la dirección, redactada de este modo para homologar la situación financiera del partido instrumental gallego al de otros espacios de ruptura.

Sin embargo, son varias las propuestas que enmiendan la citada norma financiera, una de ellas, la del sector crítico –encabezado por la Marea Atlántica, la dirección de Anova, un sector de Podemos, EU y otras mareas locales– agrupado bajo la enmienda Recuperar En Marea, la elimina por completo al entender que no pueden existir diferencias salariales entre los cargos.

Otra enmienda, firmada por siete personas de diferentes mareas locales, proponen eliminar la acepción lucro cesante, que ya aplica Luís Villares, y que se permita que los tres salarios mínimos puedan ser revisados, “según proceda, en el caso de pérdida económica que con carácter irreversible sufra un candidato”.