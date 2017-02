Dos personas fallecen al salirse de la vía el vehículo en el que viajaban y caer a un río de Tordoia

Dos personas fallecieron ayer en Tordoia (A Coruña) al salirse de la vía el coche en el que viajaban y caer en el río Lengüelle a su paso por la localidad.

Efectivos de emergencias localizaron a última hora de la noche los cuerpos de dos personas tras el accidente de tráfico, según informaron desde el CAE 112 Galicia .

Fuentes de los servicios de emergencias aseguraron también que los dos cuerpos fueron hallados en la parte trasera del vehículo y de que los GEAS de la Guardia Civil están en la zona para sumergirse en busca de otras posibles víctimas, ya que se desconoce el número de ocupantes del coche. Según aseguró la Televisión de Galicia , las personas fallecidas eran de la zona, ya que una era vecina del mismo municipio de Tordoia y la otra era de Val do Dubra.

Los hechos tuvieron lugar en la carretera que une Ordes y Portomouro, en el punto kilométrico 4,5. Fue un particular el que alertó al CAE 112 Galicia a las 17,15 horas. Según su relato, escuchó el golpe y no vio a gente salir del interior del vehículo accidentado. El testigo también indicó que en el momento de producirse el accidente el río Lengüelle iba “muy revuelto”. Además, fuentes cercanas aseguraron que llovía y que la carretera estaba mojada, algo que pudo influir en el suceso, aunque por el momento no se conocen sus causas exactas.

El CAE 112 Galicia informó de lo sucedido a Urxencias Médicas –a la zona se desplazaron una ambulancia del 061 y el helicóptero, que volvieron a la base–, a los bomberos de Ordes y de A Coruña, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Tordoia y de Ordes y a la Guardia Civil.

Al cierre de esta edición, continuaban los trabajos de rescate, dificultados por la zona en la que se produjo el accidente.