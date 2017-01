En Ourense todo parece cogido con alfileres

Últimamente, en la tercera ciudad de Galicia todo parece cogido con alfileres. O, al menos, los temas de calado que deben afrontar los 27 concejales que rigen el destino de las casi 106.000 personas –eso dice el padrón– que habitan una urbe con mucho potencial, que sigue esperando por el desbloqueo de tantos y tantos proyectos vendidos entre grandes titulares.

Estos, se suponía, iban a dinamizar la ciudad, pero no pasaron nunca del papel o se dilatan sine die, como el ansiado AVE, un balneario que dé el impulso definitivo al termalismo o nuevas zonas comerciales.



el nulo pxom

Mucho tiene que ver en esto la inseguridad urbanística en la que comenzó a sumirse el Concello en el año 2008, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declaró la nulidad del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado cinco años antes, sentencia que sería confirmada por el Supremo en 2011 y que obligó a la ciudad a recuperar un plan de mediados de la década de los 80.

La situación obligaba a actuar y, paralelamente, a la redacción de un nuevo planeamiento, se aprobaron unas normas provisionales para ofrecer una solución a 30 proyectos, públicos y privados, de gran interés para la ciudad.

Sin embargo, la inclusión de algunos de los de iniciativa privada desató una nueva oleada de recursos, sobre los que la justicia se pronunció hace tres meses, anulando también la ordenación provisional, en manos ahora del Supremo tras ser recurrida la decisión por el Concello.



contratiempos

Esto no hubiese sido tan grave si la tramitación del nuevo PXOM, aprobado inicialmente en noviembre de 2013 por el PSOE y el BNG, hubiese sido más rápida. Esta se ha encontrado con varios contratiempos, sin que todavía los grupos de la actual corporación, con una aritmética y unos posicionamientos que hacen complicado el acuerdo, se hayan sentado todavía a negociar el documento, en manos de un equipo redactor que no lo entregará hasta que cobre el trabajo realizado.

Sin embargo, el pago, por trabas burocráticas difícilmente entendibles por la sociedad, se dilatará, como muy pronto, hasta primavera.



reparto de fuerzas

En contra de una rápida resolución del PXOM juega también el reparto de fuerzas en el Concello. Como sabrás, desde junio de 2015 gobierna en minoría el PP con 10 de los 27 concejales. La segunda, Democracia Ourensana, tiene ocho ediles y es un partido independiente con un líder, Gonzalo Pérez Jácome, que tiene “entre ceja y ceja” ser alcalde de su ciudad y que condiciona cualquier movimiento del resto de la oposición, formada por el PSOE, que sufrió un tremendo revés perdiendo la alcaldía y la mitad de sus concejales (ahora tiene seis), y Ourense en Común (la marea), con tres.

Sin apoyos entre la oposición, el alcalde, Jesús Vázquez, ha buscado refugio en los gobiernos “amigos” de la Diputación, Santiago y Madrid –es la única alcaldía urbana en manos del PP en Galicia– para llevar adelante proyectos como la rehabilitación de dos emblemas como el puente del Milenio o el Romano, el nuevo albergue de peregrinos o la reactivación del Complejo de San Francisco. Ha habido un nuevo aire también en materia cultural, con una agenda completa, o en dinamización turística, con agresivas campañas como la última de Navidad, que convirtieron a Ourense en un destino con multitud de actividades para todos los públicos.



reproches

Todo ese “cariño” que encuentra en Manuel Baltar o Alberto Núñez Feijóo se transforma, desde que asumió el bastón de mando, en los duros reproches de las fuerzas de la oposición, que coinciden en criticarle la falta de un proyecto de ciudad y preocuparse solo de sacar adelante los trámites del día a día. Esto ha provocado que sobrevuele continuamente por la cabeza del alcalde el fantasma de la moción de censura, solo posible con la unión de Democracia Ourensana y PSOE, que sumarían los 14 votos que dan la mayoría absoluta.

Precisamente, desde noviembre, estos dos grupos y Ourense en Común se sentaron alrededor de una mesa para madurar la idea un posible proyecto alternativo, concluyendo antes de navidades un documento con las bases para un programa común.

Es la figura de Gonzalo Pérez Jácome el principal condicionante de cualquier movimiento. Este se convirtió, entre 2011 y 2015, en el gran azote del gobierno socialista que acabó partido en dos y sumido en una grave crisis interna. Ediles actuales del PSOE que vivieron “en sus carnes” aquello parecen reacios a compartir un gobierno con él, aunque la encrucijada está ahí: seguir dejando gobernar al PP que tanto critican o dar el paso. La decisión debe ser rápida, ya que el ecuador del mandato está a la vuelta de la esquina y parecería difícilmente entendible cualquier movimiento en la segunda parte del mandato.



los presupuestos

Urge también la ciudad unos nuevos presupuestos. Aunque pueda sonar raro, el actual gobierno no ha presentado todavía un proyecto de cuentas desde que asumió el poder, funcionando con unas prorrogadas de 2014. El motivo esgrimido, la necesaria actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), un documento administrativo que ordena la plantilla municipal. La modificación se le ha ido atragantando al departamento de Recursos Humanos y, como daño colateral, ha impedido debatir unas cuentas en el salón de plenos.



soñado ave

Es en este salón donde se producen, periódicamente, tensos debates sobre uno de los temas estrella de la ciudad, el AVE. Ourense sigue en la parada, esperando que llegue ese tren de alta velocidad que no para de acumular retrasos y que, de vez en cuando, nos deja algún susto, como las manifestaciones del nuevo ministro de Fomento, que cuestionó la idoneidad del último tramo de 17 kilómetros hasta la ciudad. Este supondrá un antes y un después en el tejido urbano, ya que permitirá suturar una herida que divide en dos la ciudad e impulsar un nuevo modelo urbanístico, con un nuevo centro como la futura estación intermodal, pendiente también de que se concrete su diseño durante este año.

Y, es que aquí, parece que tenemos que luchar con sangre, sudor y lágrimas cualquier inversión. Eso sí, se demuestra en las duras como la sociedad responde al unísono para clamar contra la discriminación. Es uno de los principales valores de Ourense, su gente.