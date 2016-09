La oposición ataca la gestión del PPdeG y Feijóo se agarra a las cifras para contestar

Los candidatos a la Presidencia de la Xunta de los cinco principales partidos protagonizaron ayer un debate inédito en el que los ataques a las políticas desarrolladas en los últimos ocho años por el PPdeG fueron los principales protagonistas. Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG), Ana Pontón (BNG), Luis Villares (En Marea) y Cristina Losada (C’s), reprocharon a Alberto Núñez Feijóo (PPdeG) sus políticas de “recortes”, “empobrecimiento” e “injusticia”, algo que el presidente de la Xunta en funciones contestó a través de las cifras oficiales en diversos ámbitos que ratifican, según él, la “mejoría” de la comunidad.

El debate se inició con un minuto de presentación por cada candidato, en el que los representantes quisieron reflejar tanto su personalidad como sus intenciones y en el que la más dura resultó Ana Pontón, al introducir nada más empezar la polémica foto de Feijóo con Marcial Dorado de los años 80. “Lo más fácil sería hablar de la foto del señor Feijóo con Marcial Dorado, pero no lo voy a hacer”, certificó, para a continuación referirse a que la gente lo que tenía que saber son las “expectativas” con las que se presenta el BNG.

Por su parte, Leiceaga contrapuso su proyecto “creíble y fiable” al de “recortes y privatización” del PPdeG. Mientras, Feijoo quiso comparar su “estabilidad” y su plan para gobernar desde “el primer día” con un Ejecutivo “de varios partidos de los que no se conoce el programa ni por separado ni juntos”. Los tres candidatos ocuparon todo el minuto hasta el punto de que los moderadores tuvieron que cortar sus intervenciones. No ocurrió así con Villares y Losada, que se ajustaron a su tiempo e, incluso, en el caso de la candidata de C’s, terminó antes de tiempo. Así, Villares se presentó como una persona que dejaba “la toga” porque vio “injusticias” y comprobó que los políticos “no estuvieron a la altura”. Por su parte, Losada –que intervino en gallego, pero luego cambió al castellano– aseguró que es una periodista que sabe “lo que es pagar la cuota de autónomos”.