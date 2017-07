La oposición se alía para intentar que Feijóo explique en la Cámara el veto al traspaso de la AP-9

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Galicia, Xoaquín Fernández Leiceaga, manifesto ayer el objetivo de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tenga que comparecer sobre el veto al traspaso de la AP-9 en el Pazo do Hórreo, una pretensión que comparte con el BNG y que apoya En Marea.

Finalizado el periodo de sesiones en la Cámara gallega, la unidad de los tres grupos posibilita que se reúna la Diputación Permanente –el órgano director en O Hórreo fuera del periodo ordinario– y apunta hacia el PPdeG, quien se remitió a la reunión de esta para posicionarse.

En concreto, Puy aseguró que no tiene constancia de que la petición se haya registrado formalmente y se haya remitido a la reunión de la Diputación Permanente, pero si se demanda, los populares estarán “encantados” de dar sus argumentos.

Previamente, en otra rueda de prensa en la Cámara, Leiceaga insistió en que Feijóo debe dar explicaciones y le exigió que rectifique tras “erosionar la posición de Galicia” sobre la AP-9.



Bonificaciones

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cuyo grupo también demanda la comparecencia de Feijóo en la Cámara, censuró que Feijóo diga que no es viable la transferencia “por un problema de siete millones de euros”, en alusión al coste anual de los peajes bonificados de Rande y A Barcala.

En este sentido, exigió a Feijóo que explique “cómo Mariano Rajoy tiene 4.000 millones de euros para rescatar unas ruinosas radiales madrileñas” mientras que el Ejecutivo central se opone a transferir a Galicia la AP-9.

A su vez, En Marea mostró su apoyo a la petición del PSOE y el BNG con el fin de que Feijóo comparezca en la Cámara “para rendir cuentas de su gestión”. En palabras de su portavoz, Luís Villares, las últimas declaraciones de Feijóo “son excusas de quien no es capaz de convencer a sus propios compañeros de la necesidad de respetar la decisión unánime del Parlamento”.

Mientras, el portavoz popular en el Parlamento hizo referencia a las palabras de Ana Pontón en una entrevista con la Cadena Ser, en la que acusó a Feijóo de ser “el mayor obstáculo” para conseguir el traspaso de la AP-9. “Si alguien entiende que la mayor dificultad para que se efectúe el traspaso es el presidente de la Xunta, es que no entiende de qué va esta transferencia”, criticó Pedro Puy.