As Neves pide ayuda para resurgir de sus cenizas

El municipio pontevedrés de As Neves trata de recomponerse tras la ola de incendios que hace una semana arrasó el 90% de su superficie y que dejó como herencia un paisaje desolado, además de la falta de servicios básicos, como el agua potable o las telecomunicaciones, que aún hoy padece.

“Perdimos el empleo y quemamos el futuro en un incendio que apenas duró 24 horas y que, sin embargo, nos va a comprometer durante mucho tiempo”, proclama su alcalde, Xosé Manuel Rodríguez, quien urge la ayuda de las administraciones porque sin ella, dice, no se podría reconstruir el pueblo. El fuego que traspasó el río Miño desde Portugal calcinó en As Neves una treintena de viviendas, cuatro de ellas residencias habituales y causó daños en otras 126; quemó explotaciones ganaderas, agrícolas y vinícolas, animales domésticos, vehículos, maquinaria, empresas y parte del núcleo urbano.

La imagen que mejor ilustra los estragos de los incendios en As Neves es la del aserradero Maderas Vial, la industria que generaba mayor volumen de empleo en el municipio: 25 trabajos directos y unos 40 indirectos.



Actuación

Por otra parte, agentes de la Policía Autonómica de la Jefatura de Vigo que durante la ola incendios consiguieron evacuar a varias personas mayores y a niños, uno de ellos postrado en una cama y con respiración asistida; y que ayudaron a evitar que las llamas alcanzasen algunas viviendas, describen el escenario del domingo 15 de octubre en As Neves: “A donde se dirija la vista está todo rodeado de incendios”.Así consta en las diligencias instruidas por tres de los efectivos.

Los agentes vivieron diversas vicisitudes, que empezaron cuando acudieron a Rubiós, donde había una señora en peligro. Poco después escucharon gritos pidiendo ayuda desde el lugar de A Ribadeira. Una vez allí, solicitaron la presencia de una cuadrilla y una motobomba para evacuar, además de una ambulancia, al ser informados de que en una vivienda había una persona mayor, cuatro niños de corta edad y otro postrado en una cama conectado a un aparato de respiración asistida, quienes "corrían peligro" debido al abundante humo dentro de la vivienda.