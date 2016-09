La menor acosada por tres individuos la noche que desapareció Diana Quer presentará denuncia

La menor de edad, cuyo testimonio vuelven a tener en cuenta los investigadores implicados en el caso de la desaparición de Diana Quer, se plantea presentar una denuncia contra los tres individuos que la acosaron en la noche en que desapareció la joven madrileña y sobre los que aportó descripciones en las que concretó detalles que permitirían su fácil identificación.

A la espera de que se definan los términos de ese escrito, su contenido hará referencia a los delitos de acoso sexual, amenazas e insultos, según fuentes cercanas a la muchacha. Además de agarrarla con fuerza de un brazo para tratar de llevársela, uno de ellos profirió hacia ella frases del tipo “se lo que vales” y “multiplícate por cero”, y la siguió un buen rato.

Esta joven les indicó que en un primer momento en que se produjeron esos hechos no quiso denunciar porque temiendo que se trataba de individuos portugueses o brasileños, la denuncia no tendría repercusión al entender que no se les investigaría.

Sin embargo, señalan que si lo que le hicieron a esta chica de 17 años ya estuvo muy mal, por si están implicados en lo que le pudo suceder a Diana Quer, tras detectarse una hipotética vinculación respecto a lo que le ocurrió a ambas. Su objetivo es que quede constancia de su denuncia por si el día de mañana se detiene a los responsables de lo que le pudo suceder a la joven madrileña y, a la vez, tengan que responder de lo que le sucedió a ella.



Alto, moreno y tatuado

Respecto a uno de los acosadores, la joven indicó que era alto, de tez morena y que llevaba un tatuaje en el hombro, mientras que otro era más bajo y grueso, y que un tercero la observaba desde un banco con mirada desafiante.

Respecto al avance de las investigaciones por la desaparición de Diana Quer, el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, manifestó que se está a la espera de la concreción de pruebas que la Guardia Civil esta realizando, precisando que se efectuaron muchas actuaciones y que se van a seguir haciendo investigaciones tanto en lugares in situ, como por temas telefónicos o entrevistas “que ratifican o contradicen declaraciones anteriores”.