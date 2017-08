En Marea insta al Gobierno a anular el pleno de la moción en Coristanco

En Marea presentó en la Subdelegación del Gobierno de Galicia el anunciado escrito a través del que insta al Gobierno central a actuar de oficio y “cuanto antes” para anular el pleno de la moción de censura “ilegal e interesada que deu a alcaldía do Concello de Coristanco a Abrahan Gerpe.

El viceportavoz de En Marea en el Parlamento de Galicia, Antón Sánchez, mantuvo ayer una reunión con simpatizantes de la formación en el municipio coristanqués, durante la cual analizó la situación que vive el citado municipio tras el pleno celebrado el jueves de la semana pasada.

Sánchez reclamó al Gobierno del Estado que actúe de oficio aplicando lo dispuesto por la Ley del Régimen electoral: “Se é certo, como manifestaron desde o PSdeG, que Abrahan Gerpe foi expulsado do grupo municipal en tempo e forma, o acordo polo que saíu adiante a moción de censura sería ilegal e, polo tanto, debe ser anulado canto antes”, declaró.

Para el citado diputado “os intereses privados que están ligados a esta operación non poden prevalecer sobre o interese xeral. De sobra son coñecidas as prácticas clientelares do alcalde na sombra, Antonio Pensado”. El representante de En Marea acabó reclamando al PSdeG que aclare si la expulsión de Abrahan Gerpe “se fixo, como comunicaron, en tempo e forma. De ser así, a consecuencia lóxica debería ser o recurso xudicial co fin de restablecer a legalidade no Concello”.



Visitas de proveedores

El nuevo alcalde, Abrahan Gerpe, por su parte, volvió a recriminar ayer a su antecesor que tampoco en su tercer día al frente de la Alcaldía se acercase a saludarlo y a facilitar el traspaso de poderes. “Sorpréndome que alguén que di quererlle tanto ao Concello non se digne a explicarme cómo quedan as cousas”, declaró el regidor, a la vez que aseguraba que la gran mayoría de las personas que tuvo que atender ayer fueron “proveedores que viñan a ver cando se lles pagará o que se lles debe fai máis dun ano”. l