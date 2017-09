Leiceaga ve “posible” que el Debate de la Autonomía sea tras las primarias

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, aseguró, a la espera de que se concrete formalmente la fecha del próximo Debate sobre el Estado de Autonomía, que es “posible” realizarlo después de mediados octubre “sin que genere ningún tipo de disfunciones”, para que “no choque con la presentación de los presupuestos” y “respete otros procesos bien conocidos”.

Aunque Leiceaga no mencionó expresamente los procesos a los que se refería, llevar el debate de política general a la primera semana de octubre supondría que se celebrase justo después de la cita del referéndum catalán del 1 de octubre y también pocos días antes de las primarias para liderar el PSdeG a las que él mismo concurre, junto con el diputado Juan Díaz Villoslada y el militante de base Gonzalo Caballero.

Junta de portavoces

A la espera de que el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, aborde con los grupos la fecha –hoy hay Mesa y junta de portavoces–, la portavoz del BNG, Ana Pontón, dio por hecho que será la primera semana de octubre, un horizonte que cobra fuerza para un mes en el que también hay que encajar la entrada de los presupuestos de 2018.

Momento pactado

“La fecha debería ser pactada, pero me da la sensación de que ya está decidida y será la primera semana de octubre. No me gusta jugar a las adivinanzas, pero casi podría poner la mano en el fuego porque será ahí”, remarcó, mientras que Leiceaga apuntó que lo óptimo sería hacer el pleno ordinario los días 10 y 11, y una semana después, el Debate sobre el Estado de la Autonomía. “Sería posible antes de la presentación de los presupuestos con un calendario bien ajustado”, remarcó.Por otra parte, preguntado también por este debate, el portavoz de En Marea, Luís Villares, consideró que el Partido Popular fijará la fecha de celebración pensando “única y exclusivamente” en cómo puede “encubrir mejor su propia y nefasta gestión”.

“El PP siempre piensa en sí mismo y en sus intereses, nunca piensa en la gente”, señaló Villares. Tras ello, destacó que, en esta cita, su formación “emitirá un discurso” sobre el balance del “Estado de la Nación” hasta este momento, “tanto en relación a lo que lleva hecho el PP” como en referencia “a la alternativa política que representa en Marea”. l