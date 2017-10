Irán busca respaldo en Europa ante la estrategia nuclear estadounidense

Las autoridades iraníes miran hacia Europa en busca de un respaldo que frene la estrategia de Estados Unidos contra el acuerdo nuclear, al tiempo que advierten a Washington de que seguirán desarrollando sus capacidades defensivas pese a las amenazas.

El presidente de Irán, Hasan Rohaní, expresó ayer durante la visita de varios embajadores europeos su esperanza de que la Unión Europea (UE) tenga “un papel constructivo” para salvaguardar el acuerdo nuclear de los recientes “movimientos erróneos” de Estados Unidos.

“Creemos que socavar el pacto implica socavar la seguridad y la estabilidad de la región y del mundo. Esperamos que la UE impida movimientos erróneos que sean perjudiciales para la paz y la cooperación internacionales”, dijo Rohaní, según un comunicado de la presidencia, tras la amenaza que el presidente de Estados Unidos Donald Trump, realizó el viernes de abandonarlo.

Rohaní dijo que la situación actual es “muy delicada” e insistió en que las actividades nucleares de Teherán “siempre serán pacíficas” y que su país no será el primero en violar el pacto.



Levantamiento de sanciones

Se trata de un acuerdo nuclear que limita las actividades nucleares de Irán a cambio del levantamiento parcial de las sanciones internacionales contra la República Islámica.

Trump amenazó con abandonar ese acuerdo (alcanzado entre Irán y China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos más Alemania y la Unión Europea), si no se corrigen sus “defectos” mediante una negociación de carácter internacional o una ley del Congreso estadounidense.

El Congreso tiene ahora, por ley, 60 días para decidir si vuelve a imponer sanciones a Teherán, aunque el Gobierno de Trump no le recomendó que tome esa medida, según explicó el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, en una conferencia de prensa.

El presidente de Irán, Hasan Rohaní, asimismo subrayó que su país respetará el pacto si se preservan sus intereses.

Respetaremos el acuerdo, “solo hasta cuando se preserven nuestros derechos, mientras nuestros intereses lo necesiten, hasta cuando nosotros obtengamos los beneficios del plan de acción integral y medidas restrictivas (JCPOA, por sus siglas en inglés) en el marco de los intereses nacionales”, dijo Rohaní.

El presidente estadounidense elevó las tensiones con Teherán al sancionar al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní, un cuerpo militar de elite que apoya a los gobiernos de los países de Irak y Siria en la lucha contra el terrorismo.



Medida muy peligrosa

Mohamad Marandí, decano de la Facultad de Estudios del Mundo de la Universidad de Teherán, consideró “muy peligroso” la medida de EEUU al vincular a los Guardianes de la Revolución con el terrorismo, ya que Irán tomara medidas recíprocas.

“Si eso ocurre nuestros seguidores y aliados en Irak, Siria, Yemen y Afganistán verán al Ejercito de Estados Unidos de forma diferente”, lo que no es conveniente para Washington.

Tras el discurso de Trump, las fuerzas armadas iraníes aseguraron que seguirán desarrollando y mejorando “ininterrumpidamente” sus capacidades defensivas “para hacer frente al régimen corrupto de EEUU”. Las fuerzas iraníes están “mas decididas y motivadas que antes”.