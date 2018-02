Investigan a la pareja de Sonia Iglesias, que se niega a declarar

El que fue pareja de Sonia Iglesias, Julio Araújo, es investigado por homicidio en relación con la desaparición de esta pontevedresa, ocurrida hace ya ocho años. De ello informó su abogado, Jesús Santaló, a la salida de comisaría ayer, donde manifestó que su cliente se acogió a su derecho a no declarar debido a que las diligencias son secretas.

El letrado explicó que, con todo, su representado “siempre ha respondido con serenidad y seguridad absoluta respecto a que no tuvo ninguna intervención en estos hechos”, es decir, su posible implicación por la desaparición de Sonia Iglesias, por lo que al ser preguntado sobre siestá preocupado, aseguró que “tanto como antes”.

La comparecenciase alargó durante aproximadamente una hora por un fallo informático y porque el instructor hizo consignar ciertas preguntas, que el abogado descartó concretar porque el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

En lo referido al hermano de Julio Araújo, David, que también declaró como investigado durante menos de una hora, su abogado indicó que se remitió a su declaración anterior por no tener “nada más que aportar”, si bien de momento se desconoce el delito por el que está investigado.

Investigado por homicidio según el acta de lectura de sus derechos, el letrado de Julio Araújo afirmó no poder indicar las novedades que se produjeron para que este pasase de estar imputado por detención ilegal, como así fue hasta el archivo de la causa hace dos años, a que se le investigue por homicidio.

“En principio aquí no hay ninguna base para considerar la existencia de un delito de homicidio”, insistió Santaló, que recalcó que la causa se está siguiendo judicialmente pero su defendido aún no fue citado por la jueza, aunque entiende que le citará en un periodo corto de tiempo.

Cuestionado por los motivos por los que cree que quedó en libertad tras declarar en comisaría, el abogado opinó que “los nuevos elementos de reapeartura de las diligencias no son lo suficientemente sólidos como para adoptar” la medida de prisión.

De hecho, comentó que le sorprende la reapertura de la investigación porque no encuentra “datos o elementos que aconsejen la reapertura de las diligencias”; y en lo referido al registro de la vivienda mantuvo que desconoce el contenido de las diligencias.