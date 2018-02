La investigación del caso “Sonia Iglesias” alcanza al panteón familiar de su expareja

El trabajo de la Policía Nacional en el marco del caso abierto por la desaparición de Sonia Iglesias alcanzó al panteón familiar de su pareja Julio Araújo en el cementerio municipal de San Mauro en Pontevedra y también a un taller mecánico de Vilalonga (Sanxenxo) en el que se encuentra depositado desde hace años el vehículo de una novia del hermano de él, David Araújo, ambos investigados policialmente.

El cementerio de San Mauro se encuentra situado a apenas unos metros de la vivienda propiedad de la familia Araújo en la calle Camposanto, en la que la desaparecida vivió con Julio hasta poco después de que naciese el hijo que ambos tienen en común y en la que se desarrollaron dos días de registros esta semana.

Fuentes conocedoras del caso informaron que, el miércoles, cuando Julio Araújo acudió a declarar a la Comisaría Provincial en calidad de investigado por un delito de homicidio, los investigadores le hicieron a varias preguntas referidas al panteón familiar. Su abogado, Jesús Santaló, indicó que Julio se acogió a su derecho a no declarar.



Una treintena de nichos

Este panteón, identificado como “Familia Araújo”, acoge 35 nichos de los que la gran mayoría se encuentran vacíos. Por el momento, el Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra no emitió orden judicial respecto a este panteón para analizar si entre los restos que allí se encuentran alguno corresponde a Sonia Iglesias.

A la espera de nuevas diligencias, fuentes judiciales señalaron que este miércoles concluyeron los registros autorizados por el juzgado de instrucción.

Entre estos registros ya practicados también se encuentra una inspección realizada este miércoles en un taller mecánico en Vilalonga, donde está el coche de una novia del hermano de Araújo, un Golf de color gris plata que no fue recogido después de que lo llevasen a reparar hace años.



Cámaras de tráfico

Las imágenes grabadas por las cámaras de tráfico de la Policía Local de Pontevedra el día en que desapareció Sonia recogieron el recorrido de Julio Araújo en coche desde el centro de la ciudad.

De hecho, se pierden en la rotonda entre San Mauro y Juan Carlos I, a escasa distancia de la casa familiar registrada esta semana y el cementerio.

