El hijo de la víctima de Narón defiende las pruebas que culpabilizan a su padre

La segunda jornada del juicio por el crimen de O Couto concentró ayer en la sección primera de la Audiencia Pronvincial de A Coruña los principales testimonios del suceso que acabó con la vida de Caridad Pérez a manos, presuntamente, de su esposo, Juan Fraga, que lleva un año en prisión provisional.

Los hijos del matrimonio volvieron a mostrar en la vista de ayer la disonancia de sus posiciones. Su hijo Xan Fraga calificó a su padre como un maltratador psicológico e incluso aseguró haber evitado en una ocasión una agresión física hacia su madre. “Siempre fue una relación muy tensa. Desde pequeño recuerdo a mi padre contando excusas sobre el dinero que desaparecía de casa. Pasaba fuera varios días, sin venir por casa y sin saber nada de él y luego llegaba con unas historias que nadie se creía”, confesó.

Xan Fraga admitió, además, que su madre “sufría mucho” con la relación que su padre mantenía con otro hombre desde hace años, la cual conocía y toleraba por motivos generacionales y de educación, pero no por convencimiento. “Cuando le hablaban de divorciarse decía que no quería romper la familia, que le daba pena por los nietos”, contó el hijo de la víctima.

“no estaba en su juicio”

Por el contrario la hija del matrimonio, Montserrat Fraga, declaró que la relación de sus padres siempre fue buena y reconoció que admiraba la “complicidad” que ambos tenían. “Recuerdo dormirme escuchándolos hablar en la cama por las noches”, contó ante la sala, donde negó cualquier episodio de maltrato. La hija del acusado y de la víctima volvió a reclamar justicia para su madre y el derecho a la presunción de inocencia para su padre, de quien dijo “ser incapaz de cometer ese crimen”.

Sin embargo, momentos después, a preguntas de la acusación matizó que “si fue él el que lo hizo, en ese momento no era el padre que me crió, no era Juan Fraga Allegue”. La hija arguyó que ella misma sufrió hace tiempo un episodio de amnesia temporal en el que no recordó lo que había hecho durante casi dos días y que desde el asesinato de su madre tuvo esa experiencia “muy presente”.

“Quien lo hizo, fuese mi padre o cualquier otra persona, no era un ser humano en aquel momento, no estaba en su juicio”. Una afirmación que no dejó indiferente a la parte letrada de la

acusación quien calificó esas declaraciones como “una contradicción y un intento por justificar o excusar el crimen”.

Montserrat Fraga también negó que su padre tuviese una relación paralela con otro hombre –entorno a la cual gira un posible móvil del crimen según las otras partes–, algo que sí ratificaron una docena de vecinos y familiares del matrimonio. “Allí lo sabía todo el mundo, no se escondían. Iban juntos de la mano y se besaban en público”, señalaron todos los testimonios próximos a la familia.

De hecho, su propio hijo afirmó que el deseo de su padre era irse a vivir al piso de su compañero sentimental tras el asesinato de su esposa. Precisamente, otra de las declaraciones del día fue la del hombre con el que Juan Fraga tenía, supuestamente, una relación de pareja, A.R.S., el cual acompañó al procesado durante toda la mañana de autos –el 29 de diciembre de 2015–. El hombre afirmó, al igual que lo hizo el primer día el presunto asesino, que solo recuerda haber tenido con este una conversación telefónica el día del crimen, cuando los listados facilitados por las compañías telefónicas registraron casi una docena de comunicaciones entre ambos, incluida una inmediatamente después de que Juan Fraga saliera de declarar en sede policial, el día 30.

"yo no la maté"

Otro de los testimonios clave en la jornada de ayer fue el de la médico del 061 que acudió al domicilio de la calle Cornido el día del crimen. La facultativa de Narón explicó que cuando llegaron, pasadas las dos de la tarde, el cuerpo de la mujer presentaba una rigidez extrema, lo que hizo pensar que llevaba ya varias horas muerta.

Sin embargo, lo más revelador de su testimonio fue una conversación que tuvo con el acusado. La doctora contó al tribunal que cuando se percató de las cuchilladas que presentaba la víctima preguntó en repetidas ocasiones al marido qué había pasado, a lo que este, visiblemente nervioso, respondió “yo no la maté”. n