Hazte Oír pasea su autobús por Santiago para pedir a la Xunta "el fin del adoctrinamiento sexual en las aulas"

La plataforma 'Hazte Oír' ha paseado este jueves su polémico autobús por las calles de Santiago de Compostela, donde representantes de la asociación han registrado escritos en las sedes del Parlamento gallego y el ayuntamiento para reclamar "el fin del adoctrinamiento sexual en las aulas".



La intención de la plataforma era que el autobús llegase hasta la Praza do Obradoiro, para lo que es preciso pedir permiso al gobierno local ya que se trata de un espacio limitado al acceso de vehículos. Tanto el permiso para acceder a la plaza como para parar frente al Parlamento de Galicia fueron denegadas por el Ayuntamiento de Santiago, según ha publicado el consistorio local a través de su cuenta de Twitter.



De este modo, el polémico autobús de Hazte Oír, acusado de promover la "transfobia", se paseó por las calles del Ensanche compostelano decorado con ilustraciones de lo que, según sus promotores, se difunde en las aulas a través de "folletos que se están entregando en algunas comunidades autónomas que han aprobado leyes de adoctrinamiento sexual" y que fueron remitidos a la asociación "por padres".



A su llegada a la sede del Ayuntamiento de Santiago, situada en la Praza do Obradoiro, una decena de personas han recibido a los representantes de Hazte Oír con gritos de "fuera transfobia de Galicia", "fascistas", "homófobos", "misóginos" e "ignorantes".



Una concentración a la que se han ido sumando más personas a medida que los miembros de la plataforma se desplazaban hasta el registro del ayuntamiento compostelano, ya que éste no se encuentra en la Praza do Obradoiro sino en una calle cercana.



MANIFIESTO EN EL PARLAMENTO



Antes, el portavoz de Hazte Oír, Pablo Santana, ha entregado un manifiesto en el Parlamento gallego en el que expresan su "rechazo a la ideología de género" y en el que instan a la Xunta y a "todos los partidos políticos" con representación en Galicia a poner fin al "adoctrinamiento sexual en las aulas".



En concreto, la plataforma reclama la derogación de la 'Ley de igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia', aprobada en 2014 y que abarca diferentes ámbitos como el policial y judicial, el laboral, familiar, sanitario, educativo, deportivo, cultural o de la comunicación.



En ella, la Consellería de Educación se compromete a "incorporar la realidad" de las diferentes orientaciones e identidades sexuales "en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado de Galicia", así como a visibilizar en los centros educativos "los diferentes modelos de familia" establecidos en la misma ley.



"INFLUENCIAR Y CONFUNDIR"



Según el portavoz de la plataforma, esta norma "busca influenciar y confundir" a los alumnos "diciéndoles que deben replantearse su identidad sexual cuando ni siquiera tienen seis años". "Pensamos que les corresponde a los padres educar a los niños según sus propias convicciones. A los niños hay que dejarles ser niños", ha manifestado en un encuentro con los medios en una gasolinera de las afueras de Santiago, de donde ha partido el autobús para dirigirse al centro de la ciudad.



Pablo Santana ha indicado que la plataforma solicitó reunirse con el alcalde de Santiago, Martiño Noriega. "No nos ha contestado", ha asegurado, para luego manifestar que, sin embargo, no habían solicitado de forma previa reunirse con ningún responsable del Gobierno gallego hasta el registro del manifiesto en la sede parlamentaria, donde también pidieron una entrevista con el presidente de la Cámara, Miguel Santalices.



"Muchos políticos de esta comunidad autónoma quieren imponer la ideología de género en las aulas. No vamos a facilitar que estas leyes continúen expandiéndose por el Estado. Vamos a pedir a todos los partidos que se comprometan con la educación", ha remarcado.



Así, ha denunciado la "voluntad adoctrinadora" de los partidos políticos "con representación parlamentaria", "entre ellos también el Partido Popular gallego". "Las escuelas no deben ser unos laboratorios donde las ideologías pongan en marcha sus proyectos", ha incidido.