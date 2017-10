La Guardia Civil salva la vida a un joven inconsciente en Moaña al que lograron reanimar

Agentes de la patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil salvaron la vida a un joven de 27 años que se encontraba inconsciente y sin pulso en una vivienda al proceder a reanimarlo antes de la llegada del personal sanitario del 061.

Según el Instituto Armado, los hechos sucedieron sobre las 18.00 horas del viernes en una vivienda ubicada en el lugar de Quintela, en Moaña (Pontevedra). Una patrulla del Destacamento de Tráfico, al circular por el kilómetro 15,800 de la carretera PO-313 a su paso por Moaña, observó a una mujer que requería urgentemente a la patrulla porque su primo se encontraba inconsciente en un domicilio de Quintela.



Masaje cardíaco

Personados urgentemente en el interior de la vivienda, los agentes observaron a un varón joven en ropa interior tumbado en el suelo boca arriba, de 27 años de edad, que en ese momento no tenía pulso ni respiración, por lo que los agentes inmediatamente procedieron a realizarle la técnica de resucitación consistente en masaje cardíaco y respiración boca a boca.

De este modo permanecieron los agentes hasta la llegada de los servicios médicos, aproximadamente diez minutos después, los cuales lograron sacarlo de la parada cardiorrespiratoria unos 20 minutos más tarde.

Personal de 061 solicitó escolta hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo, dada la gravedad que registraba el estado de la persona, por lo que los agentes realizaron ese acompañamiento.

Posteriormente, según indicaron las mismas fuentes de la Benemérita, el 061 se puso en contacto con la central COTA de la Comandancia para entrevistarse con los agentes actuantes, a los que dijo que esta persona ingresó con vida en la UCI y felicitó y agradeció la actuación. Según las dos doctoras que hicieron la reanimación, “ésta no hubiera sido posible sin la exitosa primera atención prestada por la patrulla del Destacamento de Tráfico en el lugar que, según el personal médico, salvó la vida del joven”, subrayó el Instituto Armado.

Por otro lado, también en Pontevedra, un ciclista resultó herido en la localidad de Oia. Según se le indicó al 112 Galicia, la víctima resultó herida tras caer de su bicicleta en la carretera que conecta ese municipio pontevedrés con Baiona, a la altura de Mougás.

Fue un particular quien alertó al 112 Galicia a las 12.00 horas de ayer, tras lo que se informó al 061, a los Bomberos de Baixo Miño, al GES da Guarda y a la Guardia Civil de Tráfico. l