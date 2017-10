El Gobierno activa la vía del artículo 155

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado ayer que el Consejo de Ministros decidió dirigirse formalmente a la Generalitat para que aclare si declaró la independencia de Cataluña, como paso previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede tomar al amparo del artículo 155 de la Constitución.

De esta forma, Rajoy activa la vía del artículo 155, que nunca se aplicó en España. Ese precepto constitucional señala que el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, “podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general” .

Rajoy realizó este anuncio en una declaración –sin preguntas– en el palacio de la Moncloa después de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para analizar la respuesta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que el martes asumió el “mandato del pueblo” para que Cataluña se convierta en un estado independiente para después proponer suspender los efectos de la declaración.

Rajoy explicó que el Consejo de Ministros acordó requerir formalmente al Gobierno catalán con el fin de que “confirme si declaró la independencia de Cataluña, al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor”. Puigdemont pidió dejar en suspendo esa declaración de independencia para abrir un diálogo en las próximas semanas.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, recibió a las 15.47 horas de ayer el requerimiento en el que el Gobierno le da de plazo hasta el lunes para que confirme si ayer declaró la independencia y, en tal caso, lo urge a “revocar” esa decisión y a “restaurar el orden constitucional”.



Sin respuesta inminente

Según fuentes de la Generalitat, la respuesta del Govern de Puigdemont no se prevé que sea inminente, teniendo en cuenta que hay margen hasta el lunes a las 10.00 horas.

El requerimiento, con membrete del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, insta a Puigdemont, “al amparo del artículo 155 de la Constitución”, a “confirmar si alguna autoridad de la Generalitat de Cataluña declaró la independencia” o si su comparecencia del martes en el Parlament “implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre o no en vigor”.

El Gobierno de Mariano Rajoy reclama a Puigdemont que le “comunique de forma fehaciente” su respuesta antes de las 10.00 horas del próximo lunes.

Si la respuesta es afirmativa –en caso de no haber se interpretará como una confirmación–, se emplaza al president a que “revoque u ordene la revocación” de la declaración de independencia “a fin de restaurar el orden constitucional y estatutario, ordenando el cese de cualquier actuación dirigida a la promoción, avance o culminación del denominado proceso constituyente”.

Además, se reclama a Puigdemont que “comunique el presente requerimiento” a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a la Mesa de la cámara catalana, “requiriéndoles igualmente la restauración del orden constitucional y estatutario”.

Además, se pone en conocimiento de Puigdemont que, en caso de que no atienda el requerimiento, el Gobierno “propondrá al Senado la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento por parte de la comunidad autónoma de sus obligaciones constitucionales y para la protección del interés general”.