Noriega celebra el posible pacto entre Marea y BNG en Pontevedra y cree que en Santiago también sería "lo coherente"

El alcalde compostelano, Martiño Noriega, ha celebrado que el BNG de Pontevedra haya abierto la puerta a la integración de la marea pontevedresa en el gobierno local y ha indicado que "lo coherente" sería que sucediese lo mismo en Santiago luego de que la formación frentista apoyase la aprobación de los presupuesto.



No obstante, en una entrevista concedida a RNE recogida por Europa Press, Noriega ha descartado volver a proponer un pacto de gobierno al BNG santiagués. "Uno no debe reincidir en las peticiones cuando sabe que la respuesta va a ser la misma porque corre el riesgo de ser pesado", ha remarcado, en referencia a la negativa recibida por parte de la asamblea local del Bloque, que descartó integrarse en el gobierno de Compostela Aberta.



Así las cosas, se ha mostrado "respetuoso" ante esta decisión, al tiempo que ha mostrado su satisfacción por la posibilidad de que Marea de Pontevedra pase a formar parte del gobierno local, ya que "eso redundará en beneficio de la ciudad".



Luego de que la pasada semana el pleno municipal de Santiago diese luz verde a los presupuestos para este año, el regidor ha negado que se produjese un "intercambio de favores" entre BNG y mareas a raíz del apoyo de esta última a las cuentas del gobierno de Fernández Lores en Pontevedra.



"Si lo hubo, hubo una dilatación temporal muy grande", ha apostillado, para luego indicar que la "fragmentación de las corporaciones" tras las municipales de 2015 obliga a los ayuntamientos a un "ejercicio de diálogo" en la que "la situación de cada partido, en concreto del PSOE, no ayuda a fijar una posición unitaria en el conjunto del país".



"A veces es difícilmente explicable que fuerzas que comparten un espacio político no puedan cooperar por el bien de la ciudad", ha manifestado.



BALANCE DE GOBIERNO



Noriega ha hecho balance del más de año y medio desde la llegada de Compostela Aberta al Pazo de Raxoi y sobre si se cumplieron las "altas expectativas generadas por el proceso de cambio" en la ciudad. "No sé si hoy se cumplieron; trabajamos para que se cumplan al final de la legislatura", ha incidido.



De este modo, el alcalde compostelano cree que en el último año "se convirtieron ruidos en silencios" gracias a la "aprobación de los presupuestos" o la "captación de fondos", por lo que se ha mostrado "optimista" para que "la gente valore al final de la legislatura si se estuvo a la altura".



CASO DUARTE



Por otra parte, Noriega ha vuelto a repetir en que el caso del concejal de Espazos Urbanos, Jorge Duarte, investigado por un supuesto trato de favor a locales de ocio nocturno; no constituye "un caso de corrupción", ya que "en ningún momento actuó por enriquecimiento ni en beneficio de nadie".



Por lo tanto, ha asegurado que Compostela Aberta espera que "el caso quede archivado" porque el supuesto delito de prevaricación de Duarte fue "una interpretación de un marco legal que afecta a la hostelería y que está sin desarrollar a nivel autonómico".



PORTAVOCÍA ANOVA



Noriega anunció esta semana que dejará de ser coportavoz de Anova en la asamblea que la formación nacionalista celebrará en marzo en Pontevedra, una decisión que ha justificado porque "la responsabilidad de ser alcalde de la capital del país" le "obliga" a "no ejercer de parte" para poder "representar al conjunto" de "la candidatura de unidad popular".



Un paso al lado que, según Noriega, "no significa renunciar" a sus "orígenes" ni a su militancia en Anova, formación que abre "una nueva etapa" en la que "debe seguir incidiendo en la construcción de ese amplio espacio". "Pero mi rol debe estar en otra línea. Le toca a otros hombres y mujeres la construcción de la marea", ha manifestado.



En cuanto a quién debe sucederle en el cargo, que ocupa en la actualidad junto a Xosé Manuel Beiras, ha indicado que el diputado de En Marea Antón Sánchez "tiene peso específico", "carga simbólica" y la "valoración" suficiente para asumir ese rol.