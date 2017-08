Trasladan en helicóptero a un ciclista que sufrió una caída mientras rodaba por Monfero (A Coruña)

El helicóptero medicalizado con base en Santiago de Urxencias Sanitarias 061 se ha desplazado hasta el municipio coruñés de Monfero para atender a un ciclista que sufrió una caída en la mañana de este domingo.



Según ha informado el Centro Integral de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, los efectivos sanitarios han trasladado al herido, que rodaba por la carretera AC-151 cuando, en el kilómetro 10 a la altura de A Ponte de Pedra, sufrió una caída.



El accidente se produjo en torno a las 10,50 horas de este domingo. Fue una persona particular quien dio el aviso al 112 Galicia a través de una llamada en la que aseguraba que no había visto ningún otro vehículo implicado.



Desde la central de emergencias se decidió alertar al 061-Urxencias Sanitarias, que decidieron movilizar al punto el helicóptero medicalizado con base en Santiago. Además, desde el 112 se informó a los Bombeiros do Eume y a la Guardia Civil de Tráfico.



CICLISTA HERIDO EN O PORRIÑO (PONTEVEDRA)



Por otra parte, otro ciclista ha resultado herido en O Porriño (Pontevedra) en la mañana de este domingo tras caerse mientras circulaba por las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil.



El suceso se produjo a las 10,30 horas y desde la central de emergencias se pasó el aviso a Urxencias Sanitarias 061, a los Bombeiros do Baixo Miño, Protección Civil y Policía Local.