Salvemos Cabana alerta del impacto del proyecto eólico de la Serra do Gontón (A Coruña) sobre el patrimonio arqueológico

La plataforma ecologista Salvemos Cabana ha alertado ante el impacto que el proyecto eólico Mouriños de la Serra do Gontón (A Coruña) provocará sobre el patrimonio arqueológico del Castelo de Borneiro y la Mámoa del Pico de Sinde.



Según han expuesto los ecologistas en un comunicado, ambos elementos se encontrarían "cercanos" a los aerogeneradores M3 y M1 del parque eólico, respectivamente. Además, la 'mámoa' se situaría en un área "de especial riesgo arqueológico" por su proximidad a las infraestructuras previstas en la planificación.



Además, Salvemos Cabana ve "inevitable" el impacto derivado de la apertura de vías de acceso a la central una vez finalizadas, pues supone un "incremento de accesibilidad" y el "consiguiente tránsito de vehículos a motor".



Esta entrada supondría, a juicio de la plataforma, un "riesgo" de búsquedas no autorizadas, expolios o alteraciones del patrimonio del yacimiento sin el conocimiento ni permiso de las autoridades competentes, por lo que el impacto "indicado como 'no significativo'" por parte de la documentación de la Xunta, "podrían transformarse en justo lo contrario por la falta de vigilancia", según la asociación.



ESTUDIO DE IMPACTO 'PENDIENTE'



A mayores, Salvemos Cabana indica que, en los escritos del Gobierno gallego, el estudio del impacto arqueológico "figura como 'pendiente'", algo que los ecologistas consideran que debería ser un "requisito previo" a la tramitación de las obras.



Por otra parte, la asociación alerta del hecho de que, tal y como expone la Xunta, el técnico encargado del control del patrimonio, contratado por la empresa, se hará cargo "de cualquier eventualidad de índole arqueológica que pueda surgir durante el desarrollo de las obras", pero "evitando, en la medida de lo posible, la paralización o demora de los trabajos".



Así, la plataforma ecologista ha hecho constar en un escrito sus alegaciones sobre la "capacidad decisoria sobre el patrimonio cultural gallego" por parte de la empresa promotora, pues, a su juicio, "no estaría justificada sin la presencia de un representante público".