Galicia registra durante el fin de semana 29 incendios nocturnos

La Xunta denunció la “elevada actividad incendiaria” registrada en las madrugadas de este fin de semana, en las que se contabilizaron un total de 29 incendios declarados entre las 22.00 horas y las 07.00 horas.

A través de un comunicado difundido ayer por el Ejecutivo autonómico, la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, ensalzó “el alto grado de compromiso y eficacia para hacer frente al desafío que supone la actividad incendiaria”.

Según la Xunta, 21 de los 29 incendios registrados de madrugada, cuando los medios aéreos no pueden actuar, “quedaron reducidos a conatos”, es decir, no afectaron a más de una hectárea.

A renglón seguido, el Ejecutivo gallego aseguró que el tiempo medio de reacción frente a un fuego se situó “en torno a los 20 minutos”. Además, denunció que los incendios se declararon “con varios focos simultáneos en puntos próximos”.

Así, puso como ejemplo el “paradigmático caso” del Ayuntamiento de Agolada (Pontevedra), donde “llegó a haber hasta diez fuegos en apenas 24 horas”, de los que “cuatro quedaron en conatos” y “solo uno” superó las 15 hectáreas de superficie afectada.

Agradecimiento

De este modo, la titular de Medio Rural agradeció el trabajo “a todos los profesionales que luchan contra los incendios forestales en Galicia, tanto al personal de la propia Xunta como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Ejército y Protección Civil”.

Por último, tras emplazar a la ciudadanía a denunciar a los incendiarios, recordó que la época de peligro alto de incendios se extiende del 1 de julio al 30 de septiembre, un tiempo en el que estarán desplegados en la comunidad “unas 7.000 personas para luchar contra el fuego”.

Por otro lado, el fuego registrado la noche del sábado en una zona del municipio ourensano de Vilariño de Conso se encontraba ayer “estabilizado” tras quemar unas cien hectáreas, informó la Consellería do Medio Rural En un balance sobre la situación de los incendios, el citado departamento de la Xunta indicó que ese fuego fue detectado a las 22.56 horas de la noche del sábado y fue estabilizado a las 13.06 horas de ayer.

Destacó que hubo “varios focos simultáneos” de fuego en una zona de la parroquia de Castiñeira y apuntó que en las labores de extinción fueron movilizados dieciocho brigadas y siete agentes forestales con ayuda de nueve camiones motobomba, una pala mecánica, cinco helicópteros y tres aviones.

La Consellería indicó además que continuaba “controlado” desde las 09.30 horas de ayer el fuego registrado en una zona de la parroquia de Viña, en el municipio ourensano de San Cristovo de Cea, tras quemar 38 hectáreas.

El sábado, Medio Rural dio por controlado el incendio forestal registrado en el municipio lucense de Pantón, que calcinó algo más de 38 hectáreas. El fuego, en la parroquia de Pombeiro, se inició pasadas las 01.00 horas de la madrugada de ese mismo día, y quedó controlado poco antes de las 18.00 horas. l