Galicia pide que toda la UE se una a favor del sector pesquero ante el Brexit

La conselleira del Mar, Rosa Quintana, abogó ayer por que todos los países de la Unión Europea, tengan o no litoral, se unan en la defensa del sector pesquero comunitario ante el proceso de salida del Reino Unido de la UE, el Brexit. “Creo que aquí nos debemos unir todos, defender la actividad de la pesca como una actividad no solamente económica, que lo es, sino además como una actividad que nos proporciona alimentos a los ciudadanos de la Unión Europea”, indicó Rosa Quintana ante la prensa en Bruselas, donde mantuvo una reunión en la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea.

La conselleira consideró que “tanto los países de la UE que tienen litoral como los que no lo tienen deben posicionarse para defender los intereses del sector pesquero”.

“El Brexit nos preocupa muchísimo. Somos la primera comunidad autónoma, la primera región de la UE que, cuando tuvimos conocimiento de que el Reino Unido decidía abandonar la UE, nos pusimos a trabajar sobre el tema”, aseguró la conselleira.

Así, señaló que en este momento Galicia no solo cuenta con un informe jurídico, sino también con “un primer adelanto del impacto socioeconómico” de la salida del Reino Unido de la UE. “Galicia, cuando llegue el momento, tendrá todos sus deberes hechos. El Brexit podemos valorarlo como una oportunidad si somos capaces de jugar bien las cartas que tiene la UE”, afirmó la conselleira. Por otra parte, la Comisión Europea autorizó España y otros tres estados miembros a adelantar a mediados de octubre el pago del 70 por ciento de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) y del 85 por ciento de los apoyos de desarrollo rural a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía este año.

La decisión fue formalizada en la segunda jornada del consejo de ministros de Agricultura que se celebra en Bruselas, tras una discusión en la que el comisario del ramo, Phil Hogan, ha aprovechado para señalar que Bruselas sigue con atención la situación y es consciente del impacto de la sequía en la actividad agrícola.



Sequía

Además de España, Portugal, Luxemburgo y Bélgica habían solicitado activar este mecanismo para aliviar las consecuencias de la sequía en sus productores, según informaron fuentes comunitarias.

El Ejecutivo comunitario no solo ha dado luz verde al adelanto de estos pagos de diciembre al 16 de octubre, sino que ha ofrecido derogar algunos requisitos del pago verde (o “greening”), como la exigencia de no producir en terreno de barbecho para que el ganado pueda pastar.