La alcaldesa de O Porriño asegura que se hizo un arreglo reciente en la vía para que pasara a más velocidad

La alcaldesa de la localidad de O Porriño (Pontevedra), Eva García, ha explicado este viernes que recientemente se hizo un arreglo en la vía para que los convoyes circulasen a más velocidad a pesar de que pasa "por el medio del pueblo".



Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios en el lugar del accidente ferroviario la alcaldesa, que ha explicado que ha acudido al lugar tras recibir una llamada sobre el descarrilamiento. "Me vine inmediatamente", ha asegurado, para explicar que al llegar "había heridos bajando del tren".



"Me han confirmado tres fallecidos", ha relatado, para apuntar la posibilidad de que alguno de los muertos no estuviera dentro del tren. Además, ha valorado que "el dispositivo de emergencia ha funcionado bien" y ha elogiado la ayuda vecinal. "La gente de O Porriño se ha volcado, ha traído mantas y ha venido a ayudar", ha abundado.



Tras el siniestro, la alcaldesa de la localidad ha transmitido su pésame a las familias de los fallecidos, así como a los heridos en el siniestro del Tren Celta, que cubría la ruta Vigo-Oporto.



Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello, ha confirmado los tres fallecidos y ha puntualizado que no se pueden confirmar el número exacto de heridos porque "tratan de cotejar el número de personas evacuadas con el número de pasajeros que llevaba el tren".



AUTORIDADES



Hasta el lugar del siniestro se han trasladado, entre otras autoridades, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña; la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva; el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, y las regidoras de O Porriño y Mos, Eva García y Nidia Arévalo.



Está previsto que sobre las 12,00 horas lleguen al lugar el ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, y otros cargos del ministerio junto a él.