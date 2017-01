Ferrol desbloquea el concurso para la reforma de la plaza de Armas

El próximo lunes está previsto que la Xunta de Goberno Local apruebe la modificación de los nuevos pliegos de condiciones para el concurso de la remodelación de la plaza de Armas –en el que se recoge que no es precisa la participación de la totalidad del jurado para poder dictaminar, por lo que aunque el PP decidiese no participar podría emitirse un fallo– y de nuevo se pueda convocar a los integrantes del jurado para emitir su veredicto sobre los proyectos que se han presentado al concurso de reforma de la plaza más céntrica del barrio de A Magdalena. Pese a que se reactiva el concurso no será necesaria una nueva presentación de proyectos, ya que este procedimiento es salvable.

Además, como explicó ayer la responsable de las políticas urbanísticas del Concello, María Fernández Lemos, se cuenta ya con un informe de la Oficina de Planeamiento –redactora del PXOM y del PERI de A Magdalena– en el que se constata que el aparcamiento subterráneo en esta plaza no es vinculante y en este sentido se redactaron las bases del concurso.

En su informe corrobora esta afirmación y señala que no hay ninguna vinculación con la construcción de un aparcamiento más allá de la potestad municipal y, de este modo, con este documento y la aprobación de los nuevos pliegos quedaría desbloqueado el concurso de la plaza de Armas.

Fernández explicó, además, que el informe de la Oficina de Planeamiento está refrendado por el elaborado por los técnicos municipales, que indican que existe un superávit de plazas de aparcamiento –637 censadas en el barrio– y recoge la infrautilización de los parkings subterráneos públicos existentes –Cantón, plaza de España (ambos con una planta cerrada), Mercado y Alameda–.

De este modo, si bien es urbanísticamente posible construir un nuevo aparcamiento, no es obligatorio e incluso es innecesario en relación a las plazas existentes en oferta y demanda.

También se apunta la inconveniencia de esta ubicación en una zona que se proyecta como peatonal por las interferencias que pueden generar los vehículos y así en el caso de existir una necesidad de ampliación de plazas en la zona de A Magdalena, se proponen, como defendía el gobierno local, las zonas externas de la plaza de Galicia, Capitanía o San Francisco, como las más adecuadas para facilitar la movilidad, próximas pero más alejadas de lo que sería la zona peatonal.