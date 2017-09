Feijóo y Villares protagonizan un duro enfrentamiento en el Parlamento

La tensión entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz de En Marea, Luís Villares, se elevó en la sesión de control de ayer en la Cámara autonómica y se tradujo en un debate bronco con ataques de índole personal, en el que el dirigente del partido rupturista, entre otros calificativos, calificó de “narcochófer” al jefe del Ejecutivo autonómico. Este, por su parte dijo que dudaba “del prestigio como persona” del portavoz de En Marea.



El enfrentamiento se produjo en el marco de un debate sobre la situación que se vive en Cataluña en relación a la convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre (1-O) y llegó también después de que, en el último pleno, Feijóo manifestase su deseo de que Villares, magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en excedencia, “nunca” volviese a dictar sentencia en Galicia. Ayer, Feijóo volvió a poner en cuestión el compromiso de Villares con la Constitución y le instó a aclarar “si la acata” o no, a lo que Villares respondió, visiblemente molesto, que, cuando En Marea “gobierne” la Xunta y Feijóo esté en la oposición “podrá hacer las preguntas que quiera”.



Magistrado en excedencia

Villares recordó las alusiones de Feijóo en el último pleno y su deseo de que no volviera a dictar una sentencia en Galicia, antes de lanzar un ataque directo al presidente. “Vino la semana pasada a pedir la inhabilitación de quienes no piensan como usted. Confunden el legislativo con el judicial”, esgrimió Villares, antes de subrayar que es “normal” que Feijóo lo “confunda” toda vez que “preparó las oposiciones” a magistratura “pero no las sacó”. “¿A qué vino usted? Lo único que sabemos es que se paseaba por la ría conduciendo el barco de un narcotraficante. Alberto Núñez Feijóo, de profesión narcochófer. ¿Usted a dónde va a volver?”, preguntó Villares, quien también afeó al presidente que la Xunta “no acusase” en la operación “Campeón” a quienes “tenían carné del PP”.



Finalizado su turno, intervino el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, quien pidió a Villares que retirase el calificativo de “narcochófer”. “Un señor que conduce el barco de un narco es un narcochófer”, ratificó Villares. “¡Y usted dijo que asumía su biografía!”, agregó el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez.



“Creo que su intervención debe hacer reflexionar a todos los gallegos. No vaya a pretender de mí que le diga lo que es usted, porque no toca. Yo soy el presidente de un Gobierno democrático y estamos en un Parlamento democrático. Usted, lamentablemente, sí que necesita aprobar una oposición, la oposición para que le mantengan en ese cargo”, contraatacó Feijóo, visiblemente molesto, en su turno de réplica.



El presidente gallego lamentó que Villares esté dispuesto a “insidiar y calumniar”, antes de contraatacar. “Usted ya tenía poco prestigio como político, pero ahora hay un antes y un después sobre su prestigio como persona”, avisó Feijóo. “Señor Villares, exmilitante de la Constitución española, exmilitante de cualquier principio básico de democracia en Galicia... no solo nos sorprende su técnica procesal y jurídica sino que nos sorprende su miopía política continuada. Las fiestas independentistas en las que ustedes participan, a Galicia le pueden costar 5.000 millones de euros, dinero de los gallegos en riesgo por Cataluña”, agregó.



AP-9

Por otra parte, el presidente de la Xunta reivindic´´o los logros en la “gestión compartida” de la Autopista del Atlántico (AP-9) y, en concreto, que Galicia deje de asumir el pago de parte de las bonificaciones de los peajes de Rande y A Barcala, con “un ahorro de 400 millones” hasta 2048. Al tiempo, dijo que no renuncia al traspaso y en que seguirá “los dictados” de los letrados de la Cámara, que estudian “vehículos legales” .