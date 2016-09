Feijóo promete que no habrá ni “un minuto en funciones” si él gana

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, pidió el voto para lograr, de nuevo, un “gobierno a la gallega”, que es un gobierno “unido, estable, responsable, del pueblo y para el pueblo”, y se comprometió a que, si gana, no haya “ni un minuto de gobierno en funciones” a partir del 26 de septiembre.

En su intervención ante más de 12.000 militantes y simpatizantes en el acto central que ha compartido con el presidente del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy; Feijóo reivindicó su gobierno frente a otros gobiernos. “Ni gobierno a la catalana, como quieren los nacionalistas; ni a la valenciana, como quiere Podemos; ni a la madrileña, como quiere Ciudadanos; ni paralizado a la española que quieren todos los nombrados”, enfatizó.

Asimismo, en su intervención, aseguró que si gana las elecciones, los populares empezarán a trabajar desde el primer momento, sin que haya un “minuto en funciones”, formando “un gobierno libre y democrático, que no haya que pedir a los demás, sino porque los gallegos mandaron gobernar” al PPdeG.



Emoción

Durante intervención, tuvo palabras emoción para agradecer la felicitación de cumpleaños y también para reivindicar su “dedicación exclusiva” al gobierno de la Xunta, algo que exige “no tener ningún compromiso con nadie, sino con Galicia”. “Galicia sí, Galicia sí”, proclamo en el mitin ante las miles de personas que llenaron el coso.

Aludiendo de nuevo al lema, Núñez Feijóo afirmó que “merece la pena el sí” y que Galicia “merece” ser una “excepción” a la situación política estatal. “Galicia no tiene por qué quedar obstruida, no meterse en enredos que no solucionan nada”, señaló el candidato a reelección, que también advirtió contra gobiernos a los que se trasladan los “problemas internos” de los partidos que los conformen, sino que aporte “soluciones y no problemas”.

Feijóo se refirió al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de quien recordó que felicitó “públicamente” a Mariano Rajoy tras las elecciones generales de diciembre, lo que le había hecho suponer que “habría gobierno en España”. “Por eso no sé lo que va a pasar en España, porque cada día es una sorpresa”, afeó, antes de proclamar: “Pero por nosotros no va a quedar”.

Ironizando con el tópico que se atribuye a los gallegos, “depende”, Núñez Feijóo echó por tierra esta situación para reivindicar la actuación de los gallegos en las urnas. “Galicia políticamente no depende, Galicia vota al PP y Galicia vota a Galicia”, proclamó, sin dar los votos por hechos y llamando a la movilización “para que en Galicia no pase lo que en el resto de España”.

El candidato popular, que celebró su 55 cumpleaños, también destacó la necesidad de contar con un “equipo” y no anteponer lo “personal o familiar”, porque “Galicia se siente o no se siente”.

Por ello, insistió en que no tiene “ningún otro compromiso” que no sea “servir” a Galicia “y nada más”. “Estoy aquí para ayudar”, dijo, apelando al “porvenir” de los que nos van a suceder. De su balance de gestión, mejor valorada por los gallegos incluso que la de la Xunta resaltó los 85.000 parados menos.