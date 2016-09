Feijóo ofrece a los autónomos “la mayor protección” y medidas de conciliación

El candidato del PPdeG a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió a ofrecer a los autónomos gallegos “la mayor protección” existente en España con ayudas en el ámbito de la conciliación familiar o la mejora de sus negocios.

También prometió extender la devolución del céntimo sanitario, que ahora se está llevando a cabo con los transportistas por el impuesto aplicado en el gasóleo y la gasolina, a otros colectivos como los autónomos con furgonetas o vehículos industriales, en caso de que así se lo autorice el Gobierno central.

En la misma línea, planteó medidas como que la tarifa plana de 50 euros al mes en la cotización a la Seguridad Social para jóvenes autónomos sea un año superior a lo que exista a nivel nacional.

En una intervención abierta al público, en la plaza de As Conchiñas, en A Coruña, y tras un encuentro con autónomos en una cafetería de este barrio, junto a candidatos por la provincia de A Coruña, Feijóo remarcó el hecho de que Galicia tenga un porcentaje de autónomos superior a la media.



CIFRAS DE AUTÓNOMOS

“Uno de cada cuatro trabajadores gallegos son autónomos”, señaló, situando la cifra total en más de 226.000 gallegos y gallegas. “El 25% del empleo en Galicia es de autónomos”, añadió, cifrando, a su vez, en 265 millones de euros la inversión hecha en esta legislatura en este colectivo.

De esta cifra, dijo que “vale la pena tenerla en cuenta”. Con todo, indicó que la inversión en este colectivo no fue “con la intensidad que se merecen”, pero ha asegurado que la crisis hizo que hubiese que ayudar a empresas “en concurso de acreedores”.

En su intervención, Feijóo apuntó también a los “compromisos” que, según expuso, se incluyen en el programa electoral del PPdeG. “Galicia tiene que ser el territorio donde más se proteja a los autónomos”, insistió.

Así, prometió “igualar o superar” cualquier propuesta de ayuda que se haga en otras autonomías. En el caso de la tarifa plana para jóvenes autónomos, sijo que “si en España es durante los seis primeros meses, en Galicia será de un año y medio y si en España se amplía a un año, en Galicia será de dos años”, apostilló sobre esta ayuda.

En materia de conciliación laboral, recordó que, a nivel estatal, se garantiza la Seguridad Social del autónomo que tiene que contratar a otro para que lo sustituya durante las 16 semanas de permiso de maternidad o paternidad. “En Galicia serán otras 16 semanas”, resumió.



“bono autónomo”

Junto a estas medidas, Feijóo, que realizó estos anuncios antes de hacer un pequeño recorrido por el barrio de As Conchiñas y sacarse fotos con algunos viandantes, planteó un “bono autónomo” de 2.000 euros para mejorar los negocios o subvenciones para la contratación del segundo y tercer autónomo.

Por su parte, el presidente de la Xunta en funciones también aprovechó para instar a la exalcadesa de Valencia, Rita Barberá, a “pensar” en el PP y poner “sus legítimos intereses personales en segundo lugar”. A preguntas de los periodistas, Feijóo remarcó la trayectoria política de Barberá. De ella, dijo que lleva “mucho tiempo en la política” y con “mucho respaldo electoral en su ciudad”. Sin embargo, subrayó que ahora le corresponde “tomar una decisión”. “Y espero que la decisión que tome sea pensando en España, en el PP y poniendo sus legítimos intereses personales en segundo lugar”, sentenció el candidato popular, que en días pasados defendió su “contundencia” contra la corrupción.

Sobre el caso de Barberá, recordó que en el PSOE ha habido casos de “ministros sociales que, después fueron eurodiputados, y que cuando se les abrió causa en el Tribunal Supremo, mantuvieron sus cargos”.

“Pero eso es la forma de actuar del PSOE”, acusó, antes de precisar que la decisión de la exalcaldesa de Valencia es “difícil” desde el punto de vista personal. Feijóo, que ha dicho que no le cabe “duda” de la “inocencia” de la senadora del PP, ha remarcado, sin embargo, que las cuestiones personales deben quedar “en segundo lugar” para facilitar “la gobernabilidad de España y los intereses de la política limpia y transparente”.