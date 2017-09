Feijóo descarta expropiar Meirás a los Franco porque sería “franquista”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, descartó iniciar un proceso de expropiación del Pazo de Meirás porque sería un “mecanismo franquista de incumplimiento de la ley”, ya que la familia del dictador Francisco Franco está protegida por el “ordenamiento jurídico”.

“No vamos a utilizar mecanismos franquistas para conseguir un bien que el ordenamiento jurídico actual protege de acuerdo con su titular registral”, manifestó ayer Feijóo en una entrevista en la Cadena Ser en la que teorizó con que existen “dos vías” para recuperar la titularidad pública.



Pagar dos veces

“Podemos expropiar o podemos comprar. Yo creo que los gallegos no estamos por la labor de pagar dos veces el Pazo de Meirás. Lo pagamos en el año 38 cuando lo donamos a la familia y estoy seguro de que en el año 2017 no estamos dispuestos a volver a comprar esa propiedad”, indicó.

A renglón seguido, el titular de la Xunta remarcó que expropiar el inmueble a la familia del dictador sería “un acto franquista de incumplimiento de la ley para recuperar un bien que la ley garantiza y protege” en “beneficio” de los descendientes de Francisco Franco. “Lo importante de un Estado de derecho es cumplir las normas”, apostilló

Así las cosas, manifestó que “todo lo que sea una transmisión a título gratuito” de Meirás “al patrimonio de Galicia será bienvenido” y, a continuación, abrió la puerta a crear una comisión de expertos –y no una comisión parlamentaria como reclama el PSOE– para analizar las posibilidades que tiene el Gobierno gallego para recuperar el bien, declarado de Interés Cultural.

En el mismo sentido se expresó el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien rechazó que el Gobierno gallego compre el pazo porque sostiene que, de este modo, “la familia Franco estaría ganando dos veces”: “Una, cuando accedieron a la propiedad del pazo, y ahora, que habría que pagarles para que dejasen esas propiedad”.

En una entrevista en RNE Rueda subrayó que la Familia Franco tiene que cumplir la ley con respecto al Pazo de Meirás, declarado Bien de Interés Cultural (BIC): “Si no es capaz, como parece ser, (tiene que) cederle la propiedad a la Xunta, que se encargará de que la ley se cumpla”.

Feijóo y rueda se pronunciaron de este modo después de que la Xunta multase con 4.500 euros a la familia Franco.