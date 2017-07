La Fegamp y la Xunta exigen que se cambie la legislación para desbloquear los PGOM anulados

El presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), Alfredo García, mantuvo ayer una reunión con la directora general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, tras la cual los representantes de ambas entidades coincidieron en demandar cambios legales en materia de urbanismo para desbloquear los planes generales de ordenación municipal (PGOM) anulados recientemente por el Tribunal Supremo.

Este asunto, explicó García, afecta en concreto a dos ayuntamientos gallegos, Monterrei y Verín, los cuales han visto anulados sus respectivos PGOM por no encontrarse delimitada en ellos toda la red de recursos hídricos disponibles, con lo que, a efectos legales, no queda demostrado que pueda garantizarse el abastecimiento. Según detalló el presidente de la federación de municipios gallegos, este es un problema común a la mayoría de lugares de Galicia, puesto que existen –manifestó– una gran cantidad de redes hídricas, muchas de ellas incluso de carácter privado y que trazan un mapa difícil de delimitar.

Ante este panorama, García se comprometió a “intentar que cambie la ley” para facilitar la aprobación de los planes de urbanismo municipales, para lo cual se mostró dispuesto a reunirse con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y dar cuenta de esta situación.



Proyectos fundamentales

Asimismo, el presidente de la Fegamp también indicó que en la reunión tanto su institución como la Xunta alcanzaron una “entente” para trabajar de forma conjunta en pos de “salvar algún escollo” para la tramitación de los planes de ordenación municipal.

De acuerdo con lo expresado por García, es fundamental “seguir aprobando” estos documentos a corto y medio plazo para el correcto desarrollo de los entes locales, que ahora se ven trabados por unos requisitos legales “no necesarios” en el caso de Galicia, ya que los municipios “agua tienen bastante”.

Por parte de la Xunta, la directora general de Urbanismo, Encarnación Rivas, agradeció la invitación de la Fegamp para abordar este tema y declaró que el Gobierno gallego va a mantener una colaboración “leal” en búsqueda de una solución.

Rivas calificó de “prioritario” el objetivo de que todos los ayuntamientos gallegos tengan un plan “de calidad” aprobado “en un plazo razonable”, por lo que se movilizarán todos los efectivos posibles por parte de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para conseguirlo.

Por otra parte, el presidente de la Fegamp subrayó que los ayuntamientos gallegos no son partidarios “de entrada” de que, para resolver los problemas de la financiación local, se fijen “más impuestos”. No en vano, defendió que “lo primero” debe ser revisar el reparto de recursos.