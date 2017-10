Fallece una niña de cuatro años tras ser atropellada por un motorista en Bueu

Una niña de cuatro años falleció ayer tras ser atropellada a mediodía por un motorista en un paso de peatones de Bueu, informaron fuentes policiales.

El atropello ocurrió poco antes de las 13.30 horas en un paso de cebra en la carretera que va a la playa de Loureiro. Según fuentes policiales, la menor estaba cruzando por un paso de cebra junto con un adulto (pareja de su madre) y otro niño pequeño.

Los testigos relataron que había varios coches detenidos para dejar pasar a los peatones, pero que un motorista rebasó a los vehículos y no se detuvo al paso de la gente. La menor recibió un fuerte golpe en la cabeza con uno de los espejos retrovisores de la moto y, debido a la violencia del impacto, fue desplazada varios metros.



En helicóptero

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron, además de efectivos de Policía Local y Guardia Civil, una ambulancia asistencial y una medicalizada del 061 pero, ante la gravedad de las heridas de la niña (que fue atendida en primera instancia por su padrastro), se movilizó el helicóptero H3, con base en Santiago.

La menor fue trasladada en estado muy grave al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida y falleció en este centro hospitalario, confirmaron fuentes sanitarias.

Por otra parte, un conductor que cuadruplicó la tasa de alcohol permitida provocó un accidente de tráfico la pasada madrugada al colisionar contra un vehículo que estaba estacionado en una calle de la ciudad de Lugo, próxima al recinto ferial de San Froilán.

El accidente se produjo a las 03.35 horas, cuando el conductor, un hombre de 40 años colisionó con su coche contra otro vehículo que estaba estacionado.

Al ser sometido a la prueba de alcoholemia, dio una tasa de 1,03 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuatro veces más de lo permitido por la ley.



Tres heridos

Además, tres personas resultaron heridas tras sufrir una salida de vía el vehículo en el que viajaban por el término municipal de Palas de Rei.

El siniestro tuvo lugar a las 17.40 horas en la N-547, la carretera que une la localidad de Palas con Guntín. A la altura de As Ramplas, el vehículo sufrió una salida de vía que causó heridas en tres de sus ocupantes. Tras recibir el aviso de manos de Urxencias Sanitarias 061, el personal del 112 puso el caso en conocimiento del GES de Monterroso, Protección Civil y Guardia Civil de Tráfico.

Mientras, una colisión entre una furgoneta y un turismo dejó cuatro personas heridas, en el municipio de Pantón, en Lugo, concretamente en la vía que une Ferreira de Pantón con Escairón, en el cruce de Viamondi.

Un particular hizo una llamada de alerta al 112 sobre las 15.15 horas, advirtiendo de había cuatro personas heridas por causa del siniestro. La central de Emergencias dio aviso al 061, a los Bombeiros de Monforte y a la Guardia Civil de Tráfico.