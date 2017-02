Fallece una anciana que sufría un corte de luz en su casa debido al temporal

Una anciana falleció ayer por la mañana en A Estrada tras caer por las escaleras de su casa –situada en la parroquia de Codeseda, en el lugar de As Quintas–. La víctima sufría un corte de luz debido al temporal.

Fuentes de Protección Civil de la localidad informaron de que varias parroquias del municipio, entre ellas el lugar de As Quintas, en donde vivían la anciana y su marido, carecen de suministro eléctrico desde este viernes por la noche debido al temporal.

De hecho, estas mismas fuentes explicaron que se ha producido una avería “bastante grande” que todavía no fue subsanada.

Fuentes conocedoras del suceso explicaron la mujer fallecida, que tenía 91 años, era autónoma. Por su parte, su marido, que también sufrió el accidente, se encuentra herido.

Una persona particular contactó con el 112 Galicia a las 10.30 horas de ayer para dar cuenta de la situación. Según explicaron desde el 112 Galicia, escuchó unos gritos pidiendo ayuda desde el interior del inmueble, por lo que decidió acceder por una ventana.

Dentro de la casa, encontró a las dos personas tiradas en el final de las escaleras. El personal del Centro de Atención a las Emergencias del 112 puso la situación en conocimiento de Urgencias Médicas y de la Guardia Civil. Tras confirmar la muerte de la mujer, los efectivos sanitarios indicaron que el varón respiraba con dificultad.

Por otro lado, ocho personas resultaron heridas en cinco accidentes relacionados con el episodio de meteorología adversa que afecta a Galicia.

En Coristanco, a la altura de la parroquia de Castro, tres personas resultaron heridas de carácter leve tras colisionar contra un pino que se había caído sobre la calzada. El árbol también causó daños en el tendido eléctrico.

En Mos, dos personas resultaron heridas al caer un pino sobre su coche. Los hechos se produjeron cuando las víctimas circulaban por la zona de Casal, en la parroquia de Pereiras. Ambas fueron evacuadas por los efectivos sanitarios a un centro.

El mal tiempo provocó otro accidente de tráfico en Melide. Una persona fue trasladada al Centro de Salud de la localidad después de que cel viernesa un árbol encima del coche con el que circulaba. El siniestro tuvo lugar en la N-549, a la altura del kilómetro 51, muy cerca del núcleo urbano de Melide. Además, en O Rosal, otra persona resultó herida tras sufrir un accidente provocado por un árbol. La víctima fue evacuada a un centro hospitalario.

Por último, en Ponteareas, un hombre resultó herido esta noche tras caerle encima escombros de un edificio, situado en la Avenida de Castelao, tras desprenderse del tejado. n