Exigen la dimisión de la gestora del PSdeG por el apoyo a Villoslada

El exconcejal socialista del Ayuntamiento de Lugo José Luis Díaz pidió ayer la dimisión de la gestora del PSdeG tras la publicación de un mensaje en apoyo al precandidato a la Secretaría Xeral de los socialistas gallegos Juan Díaz Villoslada en el perfil de Facebook oficial del partido en Galicia .

Este exedil, que fue rival del exalcalde socialista José Clemente López Orozco en un proceso de primarias, apadrina la candidatura del precandidato Gonzalo Caballero en Lugo.

Según manifestó Díaz, este hecho ha supuesto “una protesta generalizada de las otras dos candidaturas”, la de Leiceaga y la de Caballero). “Ellos lo califican como un error, pero los errores en política se deben de pagar”, defiende el exconcejal. Díaz también acusa a la gestora de “mantener el diez por ciento de avales” para concurrir a las primarias cuando, conforme señaló, los estatutos aprobados en el último congreso federal “recogen que con el tres por ciento sería suficiente”. “Sí creemos en la participación lo lógico es que se hubiera aprobado ese tres por ciento”, postuló.

Por ello, Díaz consideró que “la gestora es parcial”. “El resto de candidaturas no podemos consentir que se esté a favor de un candidato determinado”, aseguró el exconcejal, para quien “no valen las disculpas”.

“La gestora debería de dar un paso adelante y dimitir y que fuera el secretario de organización federal –José Luís Ábalos– quien conduzca estas primarias”, señaló el exconcejal.

Inmediatamente después de la publicación del mensaje de apoyo a Villoslada en Facebook, los otros dos precandidatos a la Secretaría Xeral elevaron sus protestas por lo que consideraban falta de parcialidad por parte del partido.



“Neutralidad”

Así, Leiceaga reclamó a la gestora de su formación política que mantuviese la “neutralidad” en el proceso electoral, alegando que la cuenta de ese partido en una conocida red social fue utilizada a favor de otro de los pretendientes. El portavoz parlamentario del PSdeG también aseguraba que no se iba a “callar” ante las “arbitrariedades” o ante la “utilización de las herramientas oficiales a favor de un candidato”.

Además, Fernández Leiceaga hizo un llamamiento al “juego limpio” y señaló su intención de pedir “explicaciones” a la comisión gestora por la publicación.

Mientras, el tercer precandidato a la Secretaría Xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, coincidió con Leiceaga a la hora de pedir “neutralidad” y exigirle a la gestora que velase por la “limpieza” para que “los órganos del partido no impulsen a una candidatura determinada”.

Caballero emplazó al partido a promover la “igualdad de oportunidades entre todos los candidatos”, pues “este tipo de errores pueden hacer percibir que existe una candidatura con mayores conexiones con el aparato del partido que el resto”.