La dirección de En Marea resta importancia a la falta de Ferreiro, Suárez y Noriega en el plenario

La dirección de En Marea restado importancia a las ausencias de los alcaldes de las “mareas” de A Coruña (Xulio Ferreiro), Santiago (Martiño Noriega) y Ferrol (Jorge Suárez) en el plenario que el partido instrumental celebrará mañana en la capital gallega en el que el tema principal será el papel de la organización en las elecciones locales del año y su grado de implicación con las diferentes candidaturas municipalistas.



La viceportavoz de En Marea, Ana Seijas, y el coordinador, Gonzalo Rodríguez, presentaron ayer el plenario que tendrá lugar en la Facultade de Económicas de la USC a lo largo de la jornada de mañana. El cónclave sufrirá un receso para que los asistentes puedan participar en la manifestación convocada por el colectivo de pensionistas en la mañana del sábado en Santiago.

De este modo, el plenario debatirá, a partir de las 10,00 horas, los documentos referidos a posicionamientos políticos sobre cuestiones como las infraestructuras y el declive demográfico de Galicia, así como la creación de “mareas sectoriales”, un tema que procede del anterior plenario celebrado en julio.



Ya por la tarde será el turno de las cuestiones orgánicas de la formación rupturista, que deberá definir su papel en las elecciones locales del año y su relación con las mareas municipalistas, que, por su parte, reivindicaron su independencia y autonomía a lo largo de unos encuentros celebrados en los últimos meses convocados al margen de la dirección de En Marea.



Una ausencia repetida

De hecho, el sábado no participarán en el plenario los alcaldes de A Coruña, Ferrol y Santiago; que, en el verano de 2016, lideraron los movimientos que concluyeron con la configuración de En Marea en la asamblea fundacional de Vigo y la posterior candidatura como partido instrumental para las autonómicas de septiembre.

Cuestionados por este asunto, Ana Seijas y Gonzalo Rodríguez han restado importancia a la ausencia de los regidores –Ferreiro y Noriega ya no acudieron al último plenario–, una decisión que respetan, pero han recordado que En Marea es “un partido de adscripción individual”.



“Creo que no es una cuestión de preeminencia, de que tenga más valor la participación de unos y otros”, declaró Seijas, que reivindicó que “la propuesta de es trabajar en común desde la máxima autonomía e independencia de los movimientos”.

Otro de los puntos internos a debatir mañana será la relación de la dirección de la organización rupturista y los diputados de las Cortes, integrados en el grupo confederal de Unidos Podemos.



Llamada al orden

En el documento que será llevado al pleno, En Marea reclama que los parlamentarios, pese a haber sido elegidos antes de la conformación de la organización, deben regirse por los criterios de la dirección del partido instrumental en Galicia y actuar como representantes del “sujeto político gallego” y no “como simples electos por una organización de ámbito estatal en las circunscripciones electorales gallegas”.

Sobre ello, Gonzalo Rodríguez negó que se trate de un movimiento para controlarlos, sino que es “una pequeña recapitulación de cuestiones que estaban dispersas que en todo caso estaban recogidas en los documentos de Vigo” y que la dirección pretende organizar para “clarificar de forma transparente”.

La acción de los diputados de En Marea en las Cortes también fue puesta en cuestión por otros sectores que forman la organización rupturista.