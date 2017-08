Díaz pide a Villares que tienda la mano para repensar el proyecto de En Marea

La diputada de En Marea en el Congreso Yolanda Díaz instó ayer al portavoz del partido instrumental, Luís Villares, a “repensar” el rumbo tomado por la formación rupturista.

“Si yo fuera Luís Villares repensaría lo que estamos haciendo, estamos divididos por la mitad y es difícil construir así”, dijo.

“Toca repensar, parar y, colectivamente, tender la mano para construir una fórmula que nos haga ser capaces de construir Galicia”, declaró Díaz en una entrevista concedida ayer a la Cadena Ser, en la que lamentó que se esté “perdiendo una oportunidad” para construir una alternativa de Gobierno al PP en la comunidad.

Además, Yolanda Díaz evitó pronunciarse sobre si respaldaría a Villares como candidato de la fuerza rupturista en las próximas elecciones autonómicas. Díaz cree que “todavía es pronto”, por lo que “no se atreve a decir nada” ni “se atreve a decir lo que va a pasar” de aquí a 2020.

La dirigente también aseguró que “no le gusta hablar mucho de peleas internas” porque “sirven para poco”, y llamó a su partido a “hablar de los problemas de la gente” para “construir un camino” que les dieron los ciudadanos conviertiéndolos en “la segunda fuerza política” en Galicia.

No obstante, Díaz también ve las divisiones como “algo habitual en todos los partidos”, pues “forma parte de la vida política que haya discrepancias”. Díaz también “quiere pensar que no se están anteponiendo los intereses personales” por encima de los de la formación.



Los alcaldes y Beiras

Con respecto a los alcaldes de las mareas –Martiño Noriega (Santiago), Xulio Ferreiro (A Coruña) y Jorge Suárez (Ferrol)–, Díaz los erigió como “claves para el futuro” de la formación y les reclama “mayor implicación en el proyecto”, pues “hay que contar con ellos e ir parejos” a la municipalidad. “Beiras es el gran referente de este país y tampoco se puede construir nada sin él”, aseguró con respecto al histórico líder de Anova, Xosé Manuel Beiras. “Es impensable hacerlo sin todo lo que él representa, es una pieza imprescindible”, añadió.

Con respecto a la relación del partido con el PSOE tras la reelección de Pedro Sánchez como secretario general, Díaz “confía” en que mejore, pero se muestra “prudente” porque “ya vieron varios Pedros Sánchez”, aseguró.



Giro

Lo que la dirigente pide es que el político socialista “dé cumplimiento a lo que dijeron las bases”, que quieren un “giro claro y nítido de las políticas del PSOE a la izquierda”.

Acerca de una posibilidad de un acuerdo de la izquierda para vetar a Rajoy, Díaz aseguró que se toma “muy en serio las reuniones” y afirmó que “sí es posible” desbancar al líder del Ejecutivo, porque “no hay ninguna razón para que esté Rajoy como presidente del Gobierno”, sentenció.

Hace unas semanas, la diputada de En Marea en el Congreso aseguró que “la ciudadanía cree que el cambio político es diverso, plural y versátil”.

“¿Esto que quiere decir? Pues que quiere a Alberto Garzón, a Eva Solla. Quiere a personas de Anova, a personas de Podemos, a personas sin entidad partidaria: nos quiere colectivamente”.

Y es que cree que este es “el éxito de los caminos”: “El resto son fórmulas, quizás excluyentes, que no ayudan a sumar, sino todo lo contrario: quizás a retroceder”, razonó Yolanda Díaz, en clara alusión a la actual coordinadora de En Marea, encabezada por Luís Villares.

“Nuestra fórmula es la colectividad y la pluralidad, esa cosa maravillosa de incluso hacer intervenciones en las que, a veces, decimos cosas diferentes, pero que son complementarias y que son necesarias para el cambio social”, explicó la ferrolana, justo antes de hacer también hincapié en que EU representa “un imaginario existente”, al igual que “Anova, Podemos y muchas personas que no tienen alma partidaria”. “Tenemos que construir colectivamente”, defendió en este sentido Yolanda Díaz.