Detienen en Sitges a Tania Varela, fugada desde el 2013 y buscada por la Europol

Era una de las setenta personas más buscadas por Europol. Hasta ayer. Los Mossos d’Esquadra arrestaron en la tarde de este lunes a Tania Varela Otero, la abogada cambadesa que llevaba huida de la Justicia y en paradero desconocido desde el año 2013. Sobre ella pesaban tres órdenes de detención, por hechos relacionados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Tenía pendiente, de hecho, una orden de ingreso en prisión por una sentencia de narcotráfico dictada en 2013 que, todo indica, pudo haber sido el detonante para su huida durante estos años.



Según informaban ayer a última hora los Mossos, Tania Varela fue arrestada por agentes de la DIC (División de Investigación Criminal). Vivía en Sitges desde hace algún tiempo (algunas fuentes ayer hablaban de algo más de un año) y los agentes investigan ahora a otras personas residentes en Cataluña con las que podía mantener relación y que “podrían explicar el motivo de por qué había fijado aquí su residencia”.



Investigación

La Unidad Central de Estupefacientes había tenido conocimiento de que en la localidad catalana de Sitges, a pocos kilómetros de Barcelona ciudad, “podía estar residiendo de forma clandestina una mujer que había sido vinculada a las organizaciones de narcotraficantes gallegas de Laureano Oubiña y Sito Miñanco”.



Los Mossos iniciaron entonces una investigación, que cristalizó ayer en un operativo de vigilancia en Sitges.



Identidad falsa

Sobre las cinco de la tarde de ayer, los agentes terminaron por localizar a la mujer sospechosa, en un parque de la zona. Le pidieron entonces la documentación, que no llevaba encima. No obstante, la mujer se identificó con un nombre falso, tratando así de despistar a los agentes y evitar la detención. Estaba “nerviosa y esquiva”, apuntaba anoche el intendente Antoni Rodríguez, responsable de la DIC.

Posteriormente, y ya tras efectuar el traslado de la sospechosa a dependencias policiales en Vilanova i la Geltrú, las huellas dactilares permitieron a los Mossos confirmar que, en efecto, la detenida era Tania Varela. Ratificada esta identidad, procedieron a su detención, en atención a los requerimientos judiciales que tenía pendientes.



Tras el arresto, los Mossos d’ Esquadra comunicaron anoche que la cambadesa será puesta a disposición judicial en las próximas horas.



Fugada

En 2013, Tania Varela fue condenada a siete años de cárcel por el caso de un alijo de cocaína en Corme en el que también cayó David Pérez Lago, hijastro de Laureano Oubiña. Pérez Lago, con quien llegó a relacionarse sentimentalmente a Tania Varela, terminó admitiendo los hechos, junto a otros imputados, acogiéndose a un acuerdo que permitió la rebaja de las penas.

Varela, sin embargo, no se declaró culpable y, de hecho, recurrió la sentencia inicial, en Casación, ante el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal desestimó el recurso en enero de 2013, confirmando la condena de prisión, un ingreso que ya nunca se hizo efectivo.



A Tania Varela se le perdía la pista entonces, cuando la Audiencia Nacional dictaba un auto de búsqueda, detención e ingreso en la cárcel, en febrero de aquel año.

Durante este tiempo, la cambadesa, que ahora cuenta 44 años de edad, figuró en la lista de buscados por la Policía Nacional y la Guardia Civil. También terminaría en el ránking de los 70 más buscados de Europol.



En 2014, además, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados solicitaba también otra orden de búsqueda y detención por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Y ya en 2016, nuevamente, la Audiencia Nacional emitía otra orden de búsqueda e ingreso en prisión, por tráfico de drogas.