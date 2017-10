La Cofradía de Carril denunciará ante la Xunta la proliferación de viveros ilegales

La Cofradía de Carril denunciará ante la Consellería do Mar la proliferación de parques de cultivo ilegales. El patrón mayor del Pósito, José Luis Villanueva, señaló que “hai moitos viveiros claramente irregulares, que van collendo terreno e que o van marcando con pedras, pero son claramente irregulares”. De hecho no es la primera vez que desde la Cofradía se pone el grito en el cielo por estas cuestiones. Y es que cabe recordar que los parques de cultivo de Carril son concesiones administrativas y que, tal y como explica el patrón mayor, “sempre houbo problemática polo tema da regularización e o que non se pode consentir é que haxa xente que constrúa viveiros ilegais”.

La responsabilidad de la Cofradía en este caso no es otra que la de comunicar a la Xunta de Galicia la existencia de estas “parcelas” realizadas de forma irregular y que la administración autonómica tome las decisiones que considere oportunas.

Cabe recordar que los parques de cultivo de Carril están delimitados bien por piedras o por estacas en las zonas de marisqueo.

Proceso de regularización

Cabe recordar que fue en el marco de una Festa da Ameixa, hace ya unos años, cuando la conselleira do Mar Rosa Quintana anunciaba la reordenación de los parques de cultivo de Carril. Una medida no exenta de polémica que motivó, entre otras cuestiones, que la Cofradía carrilexa decretase persona no grata a la conselleira. Unas rencillas resueltas a día de hoy, dado que la responsable política sí fue invitada este año al evento gastronómico.