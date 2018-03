“Chiclé” se reconoce autor del crimen de Diana Quer en una carta que le envió a sus padres

El rianxeiro José Enrique Abuín Gey, alias “Chiclé”, decidió romper su silencio respecto al caso Diana Quer a través de una carta, escrita de su puño y letra, que envió hace un par de semanas desde la cárcel de A Lama a la residencia de sus padres en Asados (Rianxo). Y lo hizo, al parecer, para confesar su autoría en la desaparición y el crimen de la joven madrileña, después de que a comienzos de año se negase a declarar ante la jueza de guardia que lo recibió tras su detención por la Guardia Civil, y días después ante el juez instructor. Del mismo modo, aunque en la última madrugada de 2017 indicó a los investigadores el lugar en el que había depositado el cadáver de la adolescente, nunca se confesó como el asesino, sino que sostuvo que la muerte se produjo de manera accidental, al atropellarla, algo que se desmontó con un resultado preliminar de la autopsia. También se lo había negado a su hija en una visita que le hizo a la prisión.



El padre del “Chiclé” no confirmó ni desmintió la recepción de dicha misiva, pero en declaraciones a TVE, manifestó de manera escueta que “eso é cousa nosa”, en referencia a que se trata algo privado de la familia. Fuentes del entorno de la familia Quer indicaron que tienen conocimiento del contenido de la carta, pero que no disponen de una copia, pero tampoco quisieron hablar de los mensajes que el rianxeiro detenido por la desaparición y el crimen de la joven madrileña le transmite a su familia. De confirmarse esta primera confesión de la autoría del crimen por parte de Enrique Abuín se estaría ante un importante avance en la investigación, que habría que ver si la acaba ratificando en sede judicial.

Su reconocimiento de la autoría del crimen de Diana Quer no sería la única revelación que hace en dicha carta, pues podría implicar también en los hechos a su esposa, Rosario Rodríguez Franco, a la que el juez instructor del caso, Félix Isaac Alonso Pelaez, le retiró provisionalmente su condición de investigada en los hechos tras tomarle declaración. Esa decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira fue recurrida por la familia de la malograda joven madrileña y los tres magistrados que presiden la sección compostelana de la Audiencia Provincial ya adoptaron una resolución al respecto, que todavía está pendiente de serle comunicada a las partes.



Esta no es la primera carta que escribe “Chiclé” desde la cárcel, pues ya le mandó alguna a su mujer para no perder contacto con ella y su hija. Los padres recibieron una carta de una persona que adjuntaba algunas notas publicadas en las que la madre ni su hermana salía bien paradas.