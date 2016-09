Una campaña plagada de anécdotas con las urnas “reconvertidas” en una verbena

La campaña gallega encara su recta final hacia la cita con las urnas del domingo. Al margen de los mensajes de estricto calado político, partidos y candidatos protagonizaron anécdotas variadas y curiosidades. La paternidad del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, sigue en el foco de una campaña reconvertida en “verbena”.

También las redes sociales ganaron peso en los últimos días, con iniciativas cruzadas. Por ejemplo, el PPdeG lanzaron un vídeo de animación en el que reivindica sus siglas frente a su supuesta ocultación, a lo que En Marea respondió con un montaje en el que, tras la figura de Alberto Núñez Feijóo, aparecen las fotografías de Rita Barberá, Luis Bárcenas y Marcial Dorado, entre otros.

La venganza de los populares no tardó en llegar y su último paso fue lanzar una web en la que hacen suyo el lema de En Marea, “Un país xusto”, para reivindicar la gestión de sus dos mandatos en la Xunta y pedir el voto para Feijóo el 25-S.

La paternidad de Feijóo mantiene su protagonismo en la campaña y el líder popular fue recibido en un acto en Cangas do Morrazo a gritos de “papaíto”. El domingo, en Vilagarcía de Arousa, le agasajaron con una cesta con productos para su futuro hijo, que el presidente recibió con mucha ilusión.



combo de carteles

Los populares también optaron por tirar de ingenio y reconvertir en “verbena” esta campaña con unos carteles que simulan convocar a una de las tradicionales fiestas que celebra cada pueblo gallego, sobre todo en verano. Para llamar la atención de los electores, incluyeron nombres de orquestas tan famosas como la Panorama o El Combo Dominicano. Pero en campaña todo vale y el BNG le copió la idea para colocar su propio mensaje.

En paralelo a Feijóo, Mariano Rajoy sigue con su particular recorrido de “selfies” por el rural gallego, en el que dejó algunas de sus características apreciaciones. Una de las más aplaudidas llegó mientras que elogiaba al candidato, cuando afirmó: “en el mundo los que vivimos somos los seres humanos y lo importante es la persona”.

Con la corrupción en el foco, XSG también lanzó una campaña que protagoniza un montaje del famoso cuadro de “La última cena”, de Leonardo da Vinci”, aunque adaptado a las caras de Feijóo, Marcial Dorado, Rafael Louzán, José Luis y Manuel Baltar, entre otros.

La presencia de los dirigentes estatales siempre deja algún recuerdo para sus seguidores más fieles, que les pueden arrancar un saludo o un beso, pero también para sus compañeros de partido. Puede dar fe la socialista viguesa Carmela Silva, a quien Pedro Sánchez, le salvó de quedarse sin voz en un mitin al pasarle un botellín de agua. “Que el secretario general me traiga agua no tiene precio”, reconoció la oradora.

La paternidad de Feijóo también ha tenido eco en otras caravanas, no solo en la popular. En el marco de un acto de En Marea, Xosé Manuel Beiras, aludió al candidato popular como “ese falsario que ahora juega a formar una familia como si se tratase de un juguete más”. A Beiras que Feijóo vaya a ser padre le recuerda al libro de Castelao “Os vellos non deben de namorarse”.

Y en el marco de las estrellas invitadas, el sábado, en Vigo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se tuvo que ir del teatro mientras hablaba el aspirante gallego de En Marea, Luís Villares, porque tenía que coger un avión a Euskadi, donde también hay elecciones. En la parada de Cangas, en esa misma jornada, el candidato acabó el día tocando la gaita y demostrando el dominio de la música.



lección de beiras

Ya este martes día 20, en Vigo y durante el mitin en el que participó el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, un hombre con una túnica morada y sombrero de copa en el que se leía el nombre de la formación se acercó al escenario para entregar una carta. Fue interceptado pero Beiras se levantó para recoger, ante lo que Iglesias, que había remitido a “luego”, tomó el mismo la misiva. En ella, el inscrito le reprochaba que Podemos se hubiese sumado a En Marea.

La cara de la candidata del BNG, Ana Pontón, se hizo famosa a raíz del debate en la CRTVG, después del cual obtuvo numerosas felicitaciones. Desde entonces, y ahora que el rostro de la que ya fuera parlamentaria del Bloque es más conocido, la cabeza de cartel nacionalista no para de hacerse “selfies” con la gente que se lo pide por la calle.

Los que estuvieron a punto de interrumpir la foto fueron los trabajadores de Elnosa, que obligaron a retrasar el mitin de la ciudad de Pontevedra, donde gobiernan el BNG, unos 20 minutos por una protesta que llevaron hasta la Praza do Teucro. Los nacionalistas respondieron a la protesta con música y agitando banderas.