La Cámara aprueba la ley de bienestar animal sin el apoyo de la oposición

El Parlamento gallego aprobó ayer, con los votos del PPdeG, la ley de protección y bienestar de animales de compañía en Galicia, un texto del que finalmente se desmarcaron En Marea y el PSdeG, que votaron en contra, pese a haberse abstenido en comisión. También votó en contra el BNG, que mantuvo de este su negativa, al igual que en el anterior trámite.



Los diputados de estos grupos coincidieron en criticar, entre otras cuestiones, que la ley deje al margen las corridas de toros en Galicia, una práctica de “maltrato extremo” y “sin tradición” en la Comunidad, coincidieron Pancho Casal (En Marea), Patricia Vilán (PSdeG) y Luís Bará (BNG). Todos ellos coincidieron, además, en destacar el trabajo en comisión que contribuyó a mejorar de manera notable el texto remitido por la Xunta y agradecieron el trabajo de las entidades que trabajan con animales por sus aportaciones durante toda la tramitación.



El diputado del PPdeG Gonzalo Trenor lamentó que los grupos de la oposición resten valor a los acuerdos alcanzados y establezcan “líneas rojas” para no votar en contra. “Buscan excusas para no querer aprobar la ley”, aseguró Trenor, quienafirmó que “más del 80% del texto sale adelante por unanimidad”. El diputado del PPdeG cuestionó las intervenciones de los grupos de la oposición, ya que “piden imposibles” y, además, van contra las ordenanzas municipales de ciudades donde gobiernan. Trenor insistió en que esta ley es “la mejor de todo el país” y afirmó que si los grupos de la oposición no la respaldan es porque “no pueden permitir que en algo que creen que es patrimonio de la izquierda les adelante un gobierno de la derecha”.



Casal lamentó votar en contra al no aceptar el PPdeG sus enmiendas principales, ya que este día “podría ser histórico” porque esta ley “no va de ideologías” sino que tiene que ver con la condición humana y la relación con los animales, dijo.



En su opinión, el texto final “no erradica el maltrato ni el abandono” por lo que propuso distintas modificaciones, como la protección de los équidos, ya que la normativa específica “no los protege suficientemente”.



Vilán también lamentó votar en contra de este proyecto cuyo espíritu es “bueno” si bien el Gobierno y el PPdeG se mostraron “inamovibles” en cuestiones “principales” para los socialistas. La diputada del PSdeG destacó que texto que entró en la Cámara era “mucho peor” y “muy mejorable”, algo que en parte se logró gracias a las aportaciones de las entidades que trabajan todos los días con los animales. Criticó también que la ley no incluya explícitamente el tiro al pichón y también que no excluya a los animales domésticos de los espectáculos circenses. Además, Vilán reprochó que el PPdeG y la Xunta vean las corridas de toros “como un espectáculo de consumo”.



Por su parte, Bará destacó el trabajo constructivo de la ponencia, que consiguió “una mejora evidente” sobre el texto inicial. Aseguró que en el texto remitido por la Xunta faltó trabajo y lamentó que a la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, le “entrasen las prisas” por aprobar leyes de su departamento.