Caballero: “No me convence que Villoslada lidere el PSdeG porque tuvo un cargo con Fraga”

A un día de abrirse el plazo de presentación de las candidaturas para dirigir el PSdeG, ayer se desataron los enfrentamientos entre los aspirantes, sobre todo entre el político de base Gonzalo Caballero y el diputado gallego Juan Díaz Villoslada. Si el primero le afeaba al segundo querer presentarse para liderar el partido pese a haber sido subdirector durante la etapa de Fraga en la Xunta, el parlamentario le respondía que él acude “sin mochila” a las primarias y que puede “sumar más y restar menos”.



1 Caballero destaca sus 22 años de carné

“Tenemos que hacer un ejercicio de renovación que permita recoger el viento a favor del PSOE que sopla en el conjunto de España”. Es lo que defiende Gonzalo Caballero (Ponteareas -Pontevedra-, 1975), desde el convencimiento de que, si el PSdeG decide “renovar” sus referentes y “regenerar” su proyecto en las primarias de octubre, estará “en las mejores condiciones para recuperar el liderazgo de la izquierda”. Son algunas de las opiniones del considerado durante años líder del sector crítico del PSOE en Vigo en una entrevista con Europa Press.

“El aparato y los altos cargos consideraron entonces que con un ejército de concentración del poder público podríamos recuperar nuestra posición”, evoca sobre los hechos que se precipitaron tras la marcha de Pérez Touriño y que derivaron en el auge de Pachi Vázquez. Se cuenta a sí mismo entre quienes advirtieron de que era una estrategia “errada”, hasta el punto de que ya en aquel momento trató de competir por las riendas del partido, pero no logró reunir los avales.

Con la experiencia acumulada de esos años, en los que también trató, sin éxito, de liderar el partido en la ciudad en la que reside y de ser el cabeza de cartel de los socialistas a la Xunta, cree que la cita de octubre constituye “una oportunidad” para dar un giro de timón: “Tenemos que construir un nuevo PSdeG en sintonía con la etapa que abre la elección de Sánchez, pero en Galicia y protagonizado por la militancia”.

Solo así, prosigue, podrá su organización “recuperar el liderazgo social” que le lleve a reconquistar la Xunta. Máxime, cuando no ha logrado “arrinconar” al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la Cámara; un órgano en el que tienen asiento sus dos rivales en las primarias: Xoaquín Fernández Leiceaga y Juan Díaz Villoslada.

Caballero analiza también a quienes, previsiblemente, se convertirán en sus rivales en las primarias. Mientras a Leiceaga lo considera “un buen parlamentario y portavoz”; señala que con Villoslada tiene menos relación. Eso sí, le afea un dato: haber ocupado un cargo en la Xunta durante la etapa de Fraga, la subdirección xeral de Administración Local. “No me convence que el PSdeG pueda estar liderado por subdirectores del gobierno de Fraga mientras los socialistas luchábamos contra sus mayorías”, sostiene.

Quien se define como “un hombre de partido” mientras pone en valor sus más de 22 años de militancia esgrime que su “conocimiento del partido y sus actores” le confiere “una mayor capacidad” para lograr que “el nuevo liderazgo sea respetado y no cuestionado”. Prueba de ello, apunta, es cómo mantuvo su “acción” frente a “baronías” como la que ejerce su tío, el alcalde de Vigo.



2 Villoslada, aspirante “sin mochila”

Mientras, el diputado del PSdeG Juan Díaz Villoslada se presenta como el aspirante “sin mochila” a la Secretaría Xeral del partido que “puede sumar más y restar menos”. En una entrevista en la Cadena Ser, apostó por abrir un tiempo nuevo en el PSdeG, en el que el partido se sitúe como la alternativa al PP. En este sentido, considera necesario intensificar la oposición en el Parlamento, en el que otro de sus rivales, Xoaquín Fernández Leiceaga, es portavoz.

Además, el exgerente de la Universidade de A Coruña cree que puede ofrecer a los militantes un soplo de aire fresco “después de diez años de militancia de base”. De hecho, sostiene que es por ello por lo que no carga con ningún “lastre” de “batallas electorales anteriores”.

En el mismo día en el que Caballero le afeaba su papel como cargo de la Administración de Fraga, Villoslada instó a “pasar la página de la confrontación interna” si se quiere estar “capacitado para ser secretario general”.

En un comunicado, pidió que se eviten la “manipulación” y “juego sucio” en el proceso para actuar “de forma positiva y constructiva”. En este sentido, reivindicó un “proyecto que lleve a conseguir la hegemonía de la izquierda” y la “hegemonía social” en Galicia. Además, se comprometió a que las mujeres “tengan en el partido el protagonismo que merecen”.



3 Leiceaga no cierra la puerta a los pactos

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, no cierra la puerta a que se produzcan pactos entre algunos de los tres candidatos que optan a hacerse con el liderazgo de los socialistas gallegos. “No hay que descartar nada”, apostilló en una entrevista en la Radio Galega. “Quedan 40 días, más o menos. 35 días en términos políticos es muchísimo espacio de tiempo, pero yo creo que ahora mismo hasta el día 20 vamos a estar concentrados en la recogida de avales y en explicarle nuestro proyecto a los militantes. Hay que dejar pasar esta fase”, comentó.

Leiceaga cree que su candidatura -reunirá los avales suficientes para “pasar el corte” y poder presentarse a un proceso de primarias que está “convencido” que puede ganar.

“Estoy pensando más en como empezar a configurar los equipos y esas cosas que no en ninguna otra situación”, señaló Leiceaga cuestionado sobre si dejaría la portavocía parlamentario en caso de derrota.