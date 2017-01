El BNG llevará al Parlamento una petición para que se retire el recurso contra el Área viguesa

El Grupo Parlamentario del BNG registró ayer una proposición no de ley en la Cámara gallega en la que insta a la Xunta a retirar el recurso contencioso administrativo presentado contra la constitución del Área Metropolitana de Vigo, y a “recuperar el consenso” en torno al ente supramunicipal.

Así lo anunció el diputado Luís Bará, quien compareció junto a la alcaldesa de Moaña, la nacionalista Leticia Santos, y el responsable local del BNG en la ciudad de Vigo, Serafín Otero.

Bará señaló que la formación nacionalista reclama a la Xunta no solo la retirada de ese recurso, sino también “resolver por la vía del diálogo y del acuerdo político” las diferencias con respecto a la puesta en marcha del Área y del convenio del transporte metropolitano. “Y si la discrepancia es el transporte, el convenio ofrece la vía contenciosa para dirimir, pero no se puede utilizar esa discrepancia para impedir el desarrollo del Área”, indicó.

El diputado del BNG ha tildado de “espectáculo lamentable” el enfrentamiento entre el Gobierno gallego y el Ayuntamiento de Vigo a cuenta del Área, y ha acusado al PP de hacer “un uso partidista de las instituciones”, empleando el gobierno de la Xunta para atacar al alcalde de Vigo y a la propia Área Metropolitana.

En la misma línea, el responsable local del BNG lamentó que este “conflicto abierto” y el enfrentamiento entre PSOE y PP “están echando atrás muchos años de trabajo” en favor del ente supramunicipal, y advirtió de que “la solución no pasa por la judicialización ni por el bloqueo, solo por el diálogo”.

Por su parte, la alcaldesa de Moaña lamentó que “el consenso y la política de acuerdos fue solo un espejismo”, y criticó el “veto” de la Xunta al Área, atendiendo intereses partidistas y sin tener en cuenta las necesidades de los vecinos.

“Entendemos que la constitución del Área fue lícita, y la Xunta está usando abiertamente las instituciones para hacer política de partido”, denunció la regidora moañesa.

Leticia Santos, quien pidió al Gobierno gallego “reconsiderar” la decisión de recurrir a los tribunales, reconoció, no obstante, que la interpretación del convenio del transporte (origen del enfrentamiento entre Xunta y Ayuntamiento olívico) “no queda clara”.

En todo caso, rechazó la pretensión del Gobierno autonómico de querer hacer votar a los alcaldes sobre esa interpretación, cuando la comisión de seguimiento del convenio se refiere al acuerdo marco firmado por doce municipios (no por Vigo, que firmó uno posterior).