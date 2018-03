El BNG defiende su proyecto “solvente” para Galicia frente a “políticas crueles”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, defendió que su partido es una “organización unida y solvente”, con un “proyecto para Galicia”, frente al “corte pega desde Madrid” de otras formaciones o la “política cruel y centralista” del PP. Así lo manifestó al inicio de su intervención en el Consello Nacional de la formación, celebrado ayer en Santiago, en el que Ana Pontón, ante los miembros del máximo órgano de dirección nacionalista que se reunieron en su sede en Santiago, comenzó denunciando la existencia de “un fantasma” que recorre Europa y que ampara el “gasto militar” para continuar con “guerras injustas” que benefician a “Estados Unidos, las potencias europeas y las transnacionales”.

“Un fantasma” que también situó en España, en un Estado que denunció que “cada vez es más autoritario y centralista” y que sufre una “deriva antidemocrática”, que se manifiesta en ejemplos como la “Ley Mordaza” o la persecución de dirigentes catalanes, que permanecen en la cárcel “sin ser juzgados” por defender “el derecho a decidir”.

Censuró el “absoluto escándalo” que, a su juicio, supone la “falta de independencia de la justicia española y su entrega a mantener el régimen corrupto”, ante la situación “preocupante” de que se “persiga un tweet” o un “rap”, mientras “Urdangarines, los M punto Rajoy o los Camps se dan la gran vida” y la justicia secuestra libros porque “hablan de los vínculos del PP con el narcotráfico”.

“El resurgir de la sociedad”

Sin embargo, en este contexto, intuye que se está produciendo en Galicia el “resurgir de la sociedad frente a la involución del Estado español”. Como ejemplos, citó las protestas “multitudinarias” de la sanidad, de los trabajadores de la justicia gallega contra la “discriminación” y a favor de una “mayor eficacia”, o las protestas contra “el modelo depredador del territorio” de la mina de Touro.

Y en este marco situó las protestas de los jubilados,. Así, Ana Pontón pidió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que “no le falte el respeto a los jubilados” y “deje de escurrir el bulto dividiendo y enfrentando”, porque después de que el PP haya inyectado “65.000 millones a la banca no tiene ni un euro para la subida de las pensiones de los gallegos, las segundas más bajas”.

De este modo, instó al jefe del Ejecutivo gallego a que “explique” si el martes apoyará la iniciativa que ha presentado el BNG para que las pensiones se incrementen, como mínimo, el coste de la vida, para que la edad de jubilación se vuelva a fijar en los 65 años y los pensionistas no perciban menos de 1.000 euros.

Además, instó a que apoye la propuesta nacionalista de que Galicia aporte 100 euros mensuales a cada pensión no retributiva, que se sitúan en 346 euros, en una iniciativa que cifró en “solo 40 millones de euros de los más de 9.000 de presupuesto con los que cuenta la Xunta”.

Remarcó que el BNG es una “organización unida y solvente”, que posee un “proyecto claro para liderar”, un “proyecto que no es un corte pega diseñado desde Madrid”. Instó a los presentes en el encuentro a ponerse “las pilas” e “ir a por todas” de cara a las elecciones municipales de 2018, trabajando en torno a una “hoja de ruta marcada”, que pivota sobre la aprobación de las bases para la elaboración de los programas que se concretarán en el programa marco y en los municipales.

La “hoja de ruta” fijará el “proyecto transformador del BNG”, que desde el ámbito municipal girará en torno al “refuerzo de la autoestima” como pueblo gallego, el compromiso con lo público, el rechazo al despilfarro y a los favoritismos, la transformación de espacios urbanos para superar “la antigua concepción de las ciudades como almacenes de coches”, y con la “base en principios democráticos más avanzados” como la defensa de derechos, la participación social y el laicismo. l