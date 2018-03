Arousa, epicentro de una macrooperación internacional contra la venta de almeja ilegal

El helipuerto de O Grove se convirtió a primera hora de la mañana de ayer en el centro de operaciones de un macroperativo contra la venta de almeja ilegal procedente de Portugal en el que participó la Policía Nacional, la Policía Marítima Portuguesa, agentes de la Autonómica y Gardacostas. De ahí, las autoridades de los distintos departamentos y con una orden judicial en mano iniciaron el registro de diversas depuradoras en la zona de Rons donde se solicitó la documentación de la almeja japónica que se encontraba en las instalaciones para comprobar la trazabilidad del bivalvo.



El operativo que dio comienzo ayer con más de una docena de depuradoras de O Grove, Cambados y Poio tiene como objetivo localizar el destino de una almeja ilegal extraída del río Tajo y que tendría como destino depuradoras de Galicia, Huelva, San Sebastián o Asturias. De hecho, los registros está previsto que continúen durante la jornada de hoy hasta revisar un total de diecinueve depuradoras en la comunidad gallega. El “modus operandi”, según fuentes de la investigación portuguesa, es la mezcla de almeja autóctona con la procedente del furtivismo del río Tajo que llegaría a depuradoras a través de un intermediario de Portugal, pero sin ningún tipo de garantía sanitaria ni control.

En los registros realizados hasta el momento solo se está pidiendo documentación y comprobando el origen de la almeja japónica a través de guías y facturas con una total colaboración por parte de las depuradoras arousanas pese a los momentos de tensión iniciales.



El jefe de la Policía Marítima Portuguesa, Serrano Faustino, precisó que esta macroperación dio comienzo en 2016. “Cónstanos que se está a extraer a xapónica do Teixo e estase a vender en España e Portugal”. El policía luso también reconoció un grave problema de furtivismo organizado en la zona con personas procedentes de Europa del Este y también de Portugal. “Hai xente de Moldavia, Ucrania, Rumanía que está extraendo ameixa xapónica de forma ilegal no río, incluso en zonas nas que está prohibida a extracción”, dijo.



Malestar

El amplio dispositivo policial y la forma de iniciar los registros en las depuradoras generó un importante malestar entre los propietarios de estas empresas. “Non somos ladróns. Levantámonos ás cinco da mañán e non hai dereito a isto”, gritaba ayer un hombre a las puertas de una depuradora de Rons. El presidente de la Asociación de Depuradores de Galicia, Roberto Fariña, criticaba ayer el operativo. “Paréceme excesivo e estase demonizando a un sector que está a facer as cousas ben”, recalcó. El representante de los depuradores lamentó los efectos que este tipo de intervenciones puede causar al sector. “O problema está a telo Portugal que segundo me dixeron algúns asociados que están sendo rexistrados non contan coas facturas ao día e están desaxustadas. Os depuradores daquí teñen todo en orde”, apuntó Fariña. “As depuradoras que están rexistrando non quere dicir que o estean a facer mal, simplemente están comprobando a documentación, pero con este operativo xa se lles está a perxudicar”, dijo el presidente de Agade.