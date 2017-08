Activo un incendio cerca de las proximidades de una urbanización en Santiago

Un incendio forestal se encontraba activo en las proximidades de la urbanización de Aldea Nova, en Ames, aunque las casas no corrían peligro y los responsables de los servicios de emergencias optaron por no desalojar a los vecinos.

Fuentes de la Consellería de Medio Rural informaron ayer de que el fuego se inició a las 16.49 horas en la parroquia de Trasmonte, y que aún no disponían de las estimaciones de superficie que había sido quemada.

Los operarios de extinción se encargaron de apagar “primero” el flanco que se encontraba más próximo a las viviendas, por lo que no están en riesgo, según detallan las mismas fuentes. En las tareas de extinción trabajan cinco helicópteros, dos motobombas, seis brigadas y un agente.



Ourense

Por otra parte, el departamento que dirige Ángeles Vázquez, también informó ayer de que el incendio forestal que se había registrado en el municipio ourensano en Vilariño de Conso fue “extinguido” tras quemar casi

120 hectáreas.

El fuego, que permaneció activo durante dos días, fue apagado a las 11.04 horas de ayer, según el citado departamento de la Xunta, que ya indicó previamente que estaba “controlado” desde las 18:24 horas de el lunes.

El incendio fue detectado el sábado a las 13.06 horas en una zona de la parroquia de Castiñeira con varios focos simultáneos y en las labores su extinción participaron 38 brigadas y 12 agentes, con ayuda de dieciséis camiones motobomba, una pala mecánica, cinco helicópteros y tres aviones.

También fue extinguido ayer el fuego que se declaró en el parque natural de las dunas de Corrubed. Las llamas afectaron a 0,43 hectáreas. El incendio se declaró a las 20.11 horas del lunes en el Ayuntamiento de Ribeira, parroquia de Artes.