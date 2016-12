Activado el plan anticontaminación en Quenxe por la fuga de gasoil del colegio

Salvamento Marítimo ha activado el plan territorial de contaminación marina accidental de Galicia (CAMGAL) en respuesta a los cuatro mil litros de gasóleo que se vertieron a la playa de Quenxe de Corcubión, procedentes del depósito subterráneo que suministra combustible a la calefacción del colegio de la localidad. El dispositivo empezó a desplegarse ayer por la mañana después de varios días de fuerte olor a gasoil en la zona de la playa más próxima al centro educativo.

Toda apunta a que el vertido pudo originarse por la rotura de una tubería el pasado fin de semana y que se filtró por la tierra hasta llegar a la playa. La mayor parte afecta a la arena aunque también llegó al mar. Lo que parece claro es que está relacionado con el depósito de la calefacción del complejo educativo Praia de Quenxe, emplazado en las inmediaciones del paseo marítimo de Corcubión, en la rúa Maruxa Mallo.

En la zona marítima en la que se detectó el vertido se colocaron ayer por la mañana barreras anticontaminación y dispositivos absorbentes para evitar que el combustible siguiese extendiéndose. Según informa el Centro de Emergencias 112, la mancha está controlada y se concentra en una extensión de unos 2.000 metros cuadrados. Ayer a mediodía el derrame seguía siendo visible y los transeúntes detectaban un ligero olor.

La activación del denominado Plan CAMGAL tiene como objeto dar una respuesta más coordinada a este episodio de contaminación. La zona permanece cerrada al marisqueo aunque fuentes oficiales aseguran que los bancos no resultaron afectados. En la zona se concentran dos embarcaciones de Salvamento Marítimo, el buque García Nodal y la embarcación auxiliar Don Inda.

Dado que la incidencia no fue detectada hasta la jornada del pasado lunes y como ayer comenzaron las vacaciones navideñas, apenas sí tuvo repercusión en la actividad docente. Ahora la Anpa del centro espera que el período vacacional se aproveche para encontrar la fuga y repararla, para que la calefacción del colegio pueda funcionar con normalidad en el regreso a las aulas después de Reyes.

Cabe recordar que el depósito se rellenó de gasoil el pasado viernes y no fue hasta este lunes cuando se procedió a su vaciado al constatarse que era el foco de contaminación detectado procedía del mismo.