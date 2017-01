El 2016 termina con quince fallecidos más en carretera que en 2015

El año 2016 se cerró con 1.160 muertos en las carreteras españolas, lo que supone un aumento de 29 fallecidos (2,6 por ciento más) respecto a la cifra total del año 2015, cuando 1.131 personas perdieron la vida en las vías del territorio español. De esta forma, por primera vez en trece años se rompe la tendencia a la baja, ya que desde el año 2003, cuando se contabilizaron 3.399, el número de víctimas había descendido año tras año. En el caso de Galicia , el número de fallecidos aumentó en quince personas, pasando de 92 a 107.

Mientras, por provincias, la que más incrementó sufrió en Galicia fue la de Lugo, en la que murieron once personas más en las carreteras que en el año 2015. Mientras, en Ourense fallecieron cinco más y en A Coruña la cifra se incrementó en cuatro personas. En el lado contrario se situó la provincia de Pontevedra, donde la mortalidad den las vías se redujo en cinco personas con respecto a los números de 2015.

Las principales causas de los siniestros en 2016, según explicó el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, fueron la distracción, en un 28% de los casos, junto con la velocidad inadecuada (21%), no respetar la prioridad (9%), cansancio o sueño (8%) y no mantener la distancia de seguridad (4%), entre otros. Sin embargo, el director general de Tráfico destacó el aumento de las infracciones por consumo de alcohol y drogas detectadas en 2016. Así, explicó que se realizaron 3.026 pruebas a conductores involucrados en accidentes, de los que 829 han dado positivo (27%) y otras 3.350 pruebas a conductores infractores con 2.2114 positivos (63%). Respecto al alcohol, se realizaron 113.396 pruebas a personas involucradas en accidentes, con 5.045 positivos (4,5%) y otras 554.593 a conductores infractores con 4.281 positivos (0,8%).