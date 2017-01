Varios fotoperiodistas gallegos retratan la ruta de los refugiados

Un grupo de cuatro fotoperiodistas (tres gallegos y un vasco) asumieron hace unos meses el reto de “contar lo que pasaba” cuando miles de refugiados de Siria, Irán, Afganistán, etc. llegaban a las puertas de Europa, y se embarcaron en un proyecto que culminó con la publicación del libro “A ruta dos refuxiados” (Catro Ventos).

El libro, que será presentado mañana en el café UF de Vigo a las 20.00 horas, recoge decenas de fotografías en blanco y negro que ilustran de forma directa, sin filtros amables ni intermediarios, la odisea de cientos de refugiados desde su entrada a los campos de Lesbos o Idomeni, en Grecia, hasta su llegada a Francia y Alemania. Los fotógrafos vigueses Felipe Carnotto, Adrián Irago y Juan Teixeira, y el vasco Unai Beróiz, ponen las imágenes (tomadas entre el verano de 2015 y los primeros meses de 2016) a este relato, que cuenta con las palabras escritas del periodista Cristian López, y que acompaña a esos refugiados por varias etapas de su penoso éxodo.

La idea del proyecto tuvo su germen, como no podía ser de otro modo, en una fotografía: la del pequeño Aylan, que murió ahogado en el Mediterráneo y cuyo cuerpecito sin vida pudo ver todo el mundo a través de los medios, en septiembre de 2015, en una playa de Turquía. Esa imagen también golpeó a Felipe Carnotto y le llevó a “querer ir allí, ver qué estaba pasando, contarlo de forma objetiva, independiente”, según relató.

Así empezó un primer viaje de los fotoperiodistas para conocer la llamada “ruta de los Balcanes” que miles de personas realizan para llegar a Europa y para, desgraciadamente, constatar que las dificultades de su camino aún no terminan ahí.