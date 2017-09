Los patos del Himalaya vuelan a casi 7.000 metros de altura

Una especie de pato de alto vuelo alcanza altitudes de hasta 6.800 metros (22.000 pies) para cruzar el Himalaya, según muestran nuevas investigaciones en un artículo que ha sido publicado en el “Journal of Avian Biolog”. Los “Ruddy shelducks” son conocidos por anidar al norte de la cordillera del Himalaya, pero pasan sus inviernos al nivel del mar al sur de la meseta tibetana.

Esta especie necesita volar sobre el Himalaya en la primavera para regresar a sus criaderos, un desafío enorme que los obliga a cruzar el terreno por encima de 4.000 metros, donde los niveles de oxígeno se reducen a la mitad.

Los científicos de la Universidad de Exeter usaron el rastreo satelital para descubrir que volaban a través de valles, evitando picos masivos como el Monte Everest.

“Esta es la primera evidencia de un vuelo extremo a gran altitud en un pato”, asegura la investigadora principal del proyecto, Nicole Parr, del Centro de Ecología y Conservación del Campus Penryn de la Universidad de Exeter en Cornwall.

“Esta especie ha evolucionado probablemente una serie de adaptaciones para poder hacer frente a volar tan alto, donde los niveles de oxígeno son la mitad de los del nivel del mar. Todavía no sabemos la naturaleza de estas adaptaciones. Nuestra investigación también muestra que el “Ruddy shelduck” tiene una velocidad de subida más rápida que el ganso cabeza de barril, la única ave acuática que se sepa vuela aún más alto”.

Por su parte, Lucy Hawkes, supervisora del trabajo en la Universidad de Exeter, ya había rastreado previamente gansos cabeza de barril a 7.290 metros de altitud cerca del Everest en el año 2014.

Durante mucho tiempo se pensó que era el pájaro que volaba más alto del mundo basado en el vuelo de aleteo (algunos pájaros –como el cóndor– se elevan más alto en las corrientes térmicas), pero la nueva investigación sugiere que los gansos cabeza de barril pueden no ser las únicas especies que vuelan en estas increíbles altitudes de la montaña. l