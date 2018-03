“Las novias todavía quieren ser princesas”

Quizá la retransmisión por televisión de bodas reales, el despliegue fotográfico de enlaces de postín o, simplemente, el final del cuento de Blancanieves o Cenicienta es lo que lleva a una novia a querer convertirse el día de su boda en una princesa, un día para ser y sentirse especial, distinta a otras.

Bajo esa premisa abrió sus puertas la feria 1001 Bodas Premium organizada por Ifema pero que acoge, hasta el domingo, la Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid y en las que presentan sus colecciones de novia “prêt à porter” grandes firmas del diseño español como Alvarno, Jorge Vázquez, Hannibal Laguna, Malne o García Madrid, para ellos.



“Las novias quieren ser princesas”, cuenta desde la experiencia Álvaro Castejón, junto a Arnaud Maillard, dúo creativo de Alvarno. Una razón que les lleva presentar una novia con cortes depurados, minimalistas, con “encajes” que representa a una mujer romántica.

Un detallista Jorge Vázquez se encarga de dar la última lazada a uno de sus vestidos. “Siempre he hecho novias, pero estamos ante un proyecto nuevo, que nos lleva a crecer, con nuevos socios que apuestan por la moda nupcial”, diseños que se distribuirán, además de en España, también en México, comenta el diseñador. Organza bordada y tul no podían faltar en sus propuestas para una novia “atemporal, romántica, con un toque clásico, que no busca la tendencia absoluta” y que se cubre con velo.



Llegar a todo tipo de novias, desde la romántica a la más sensual, es lo que pretende Hannibal Laguna, con vestidos sencillos, “fluidos”, en los que los detalles florales en seda, en tres dimensiones, son enseña de la marca de la casa. “Una novia que descubre su espalda, una mujer muy actual”, explica Laguna, quien señala que, cada vez más, los novios buscan manifestar su personalidad en el vestuario. La propuesta de Malne va hacia una novia más barroca y atrevida.