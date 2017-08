Memphis “resucita” a Elvis cuarenta años después

Pese a que transcurren los años y las décadas, el mito de Elvis Presley se resiste a desaparecer y miles de personas se reúnen estos días en Memphis, la ciudad en la que “el rey del rock” forjó su leyenda, para revivir su figura en el cuarenta aniversario de su muerte.

En esta ciudad de Tennessee, en la que Elvis instaló su mansión “Graceland”, se celebra cada año “La Semana de Elvis”, una fiesta que congregó ayer a los fans del músico en torno al 16 de agosto, el día en el que falleció en 1977.

Muchos de los visitantes acudieron a la cita caracterizados con el tupé y los extravagantes trajes de Elvis, además disfrutaron de un programa diseñado para hacer babear a cualquier fan del “rey del rock”: desde bailes y conciertos a subastas de objetos del artista pasando por el imperdible concurso de imitadores.

De hecho, Spotify, con motivo del aniversario ha querido rendirle tributo revelando las canciones más escuchadas de “El Rey” y las ciudades en las que cuenta con más fans. Los usuarios de la plataforma digital musical , oyentes de todas partes del mundo, continúan reproduciendo en streaming los mayores éxitos del icono, entre ellos “Jailhouse Rock”, ‘“Hound Dog” y “Can’t Help Falling in Love”.

El catálogo de canciones de Elvis fue escuchado por streaming más de mil millones de veces, el equivalente a casi 4000 años de streaming. La canción de Elvis más escuchada en el mundo, Estados Unidos y en España es “Can’t Help Falling in Love”, que fue reproducida por streaming más de 90 millones de veces. “Suspicious Minds” es la número dos con 69 millones de streams a nivel mundial y “Jailhouse Rock” cierra el top tres global con 68 millones de escuchas.

Curiosamente los Estados Unidos de América, país de nacimiento de Elvis, no concentra el mayor porcentaje de oyentes de Elvis. Es Suecia quien copa la concentración de escuchas de Elvis, seguida por el Reino Unido, Chile, Islandia y los Países Bajos. Además, tres de las cinco ciudades con escuchas vienen del Reino Unido, con Glasgow, Manchester y Birmingham.