La mayoría de los españoles creen que deberían dormir más

La mayoría de los españoles duerme menos de siete horas al día y solo un tercio llega a las ocho horas que recomiendan los expertos, lo que explica que hasta un 67% crea que debería dormir entre una y tres horas más de lo que lo hace actualmente.

Así se de los resultados de un estudio elaborado por Conforama a partir de una encuesta a un total de 1.203 participantes, con el objetivo de conocer los hábitos y la calidad del descanso de los españoles.

El informe muestra como lo más común es dormir unas siete horas diarias, algo que hace el 40,6% de los encuestados, seguido de ocho horas (26,5%), seis (19,9%), nueve (5,9%) y cinco (3,8%). Una falta de sueño en muchos casos que explica que sólo un 33% diga que esas horas de sueño son suficientes y que hasta un 23,9% necesite entre 2 y 3 horas más de sueño al día.

Entre las principales causas de esta falta de sueño está la hora de irse a la cama, ya que hasta un 30,2% dice no acostarse hasta la una de la madrugada. “Debemos cambiar muchos de nuestros hábitos relacionados con el descanso diario”, según este experto.

Además, un 70,5% de los españoles también asegura no descansar bien por las noches y las principales causas, por orden de importancia, son un sueño irregular que se ve interrumpido varias veces durante la noche.

El estudio también evidencia que mujeres y hombres no descansan igual ya que el número de mujeres que reconoce que debería dormir más horas es superior en un 7% al de hombres.

Del mismo modo, mientras que el 59% de los hombres considera que descansa bien, el porcentaje de mujeres que afirman despertarse descansadas es diez puntos menor.